Au CES 2026, Motorola n'a pas seulement dévoilé un nouvel assistant, Qira. La marque a aussi montré Project Maxwell, un prototype d'IA qui ne vit plus dans le smartphone, mais à côté de l'utilisateur.
Développé avec 312 Labs, Maxwell est un wearable mains libres bardé de capteurs (caméras, micros, capteurs de contexte) capable d'analyser en continu ce que l'on voit et entend, puis de transformer ces signaux en informations exploitables. L'idée n'est plus de parler à une IA, mais de la laisser comprendre la situation, le contexte.
Un mouchard autour du cou ?
En se projetant, Maxwell pourrait par exemple écouter une conférence, en extraire les points clés, puis générer un résumé ou un brouillon de post social, sans que l'utilisateur doive sortir son smartphone. Motorola parle ici de Large Action Models, une IA pensée pour enchaîner des actions, pas seulement répondre à l'humain.
Certes, cet objet IA n'est encore qu'un prototype, mais il esquisse déjà une idée forte de la part de Motorola. L'IA personnelle de demain ne sera peut-être pas dans ce que l'on regarde, mais dans ce qui nous entoure et nous observe. À voir si le grand public partage la même vision et le même enthousiasme…
Maxwell les yeux et les oreilles, Qira le cerveau
Et ce n'est pas un hasard si Maxwell n'a pas été présenté seul au CES. En arrière-plan, le binôme Motorola/Lenovo construit déjà l'infrastructure qui pourrait lui donner un sens concret : Qira, leur nouvel assistant IA système, pensé pour devenir le cerveau transversal de leur écosystème matériel et logiciel.
Là où Maxwell capte le monde, Qira est censé l'interpréter, l'organiser et agir en conséquence. Présenté comme une couche d'IA ambiante, intégrée directement dans le système des appareils des deux fabricants chinois, Qira ne se veut ni une application ni un chatbot, mais un moteur capable de comprendre le contexte, d'anticiper l'intention et d'enchaîner des actions sans passer par des interfaces dédiées.
Reste évidemment une question centrale, celle de l'acceptabilité. Une IA capable de voir, d'entendre et de comprendre en permanence pose moins un problème technologique qu'un problème culturel, social et intime. Motorola et Lenovo promettent un cadre strict de consentement, de traitement local quand c'est possible et de confidentialité "by design". Seulement, dans ce domaine, la confiance ne se décrète pas, elle se gagne.