Développé avec 312 Labs, Maxwell est un wearable mains libres bardé de capteurs (caméras, micros, capteurs de contexte) capable d'analyser en continu ce que l'on voit et entend, puis de transformer ces signaux en informations exploitables. L'idée n'est plus de parler à une IA, mais de la laisser comprendre la situation, le contexte.

Un mouchard autour du cou ?

En se projetant, Maxwell pourrait par exemple écouter une conférence, en extraire les points clés, puis générer un résumé ou un brouillon de post social, sans que l'utilisateur doive sortir son smartphone. Motorola parle ici de Large Action Models, une IA pensée pour enchaîner des actions, pas seulement répondre à l'humain.