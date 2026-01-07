Malgré sa finesse, le Motorola Signature fait place à une batterie silicium-carbone de 5 200 mAh, rechargeable à 90 watts (W) en filaire ou 50W sans fil (propriétaire, sinon 10W). Plus impressionnant encore, on trouve un trio d'appareils photo de 50 mégapixels (Mpx), porté notamment par un grand-angle Sony Lytia 828 de dernière génération aux pixels de 2,44 microns et à l'ouverture f/1,6. Un zoom 3x périscopique (±71 mm) stabilisé est aussi de la partie, tout comme un ultra grand-angle de 122º (f/2,0). Enfin, à l'avant, c'est encore un autre module 50 Mpx qui se chargera de vous tirer le portrait. Une configuration photo musclée, dont la qualité est déjà attestée par un label DxOMark Gold, fanfaronne Motorola.