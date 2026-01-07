Concilier finesse sans sacrifier totalement la fiche technique semble être la règle d'or pour les constructeurs de smartphones en 2026. D'or, comme le nouveau Motorola Signature, d'ailleurs, qui s'avance déjà comme l'une des références les plus intrigantes de ce début d'année.
Ce n'est pas tous les jours qu'un fabricant lance une nouvelle gamme de smartphones. C'est pourtant une étape naturelle pour un Motorola qui, depuis plusieurs années déjà, se montre de plus en plus convaincant avec ses modèles Edge et autres Razr. Pourtant, et malgré sa robe pailletée d'or, le Motorola Signature pourrait surprendre par certains éléments de sa fiche technique. En bien ? Oui, et non.
Quand l'ultrafinesse côtoie une fiche technique d'exception
Oui, je vous vois venir : le Motorola Signature ressemble exactement à n'importe quel Motorola un peu premium sorti ces dernières années. Après tout, c'est dans son patronyme : ce modèle se propose de devenir la signature de la marque. Logique qu'elle en reprenne l'identité.
Ce nouveau venu mise en l'occurrence sur sa grande finesse qui, si elle n'atteint pas celle de l'iPhone Air ou du Samsung Galaxy S25 Edge, ne dépasse pas les 6,99 mm pour 186 grammes. Pour un smartphone doté d'un écran de 6,8" (17,3 cm de diagonale), c'est assez remarquable.
Le Motorola Signature est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 et certifié IP68/IP69. Son écran « Extreme AMOLED » propose une définition 2K avec une fréquence d'affichage de 165 Hz, et promet une luminosité de pointe de 6 200 nits, un record ! Une dalle dont les couleurs ont par ailleurs été validées par Pantone, une nouvelle fois partenaire de Motorola sur ce modèle.
Malgré sa finesse, le Motorola Signature fait place à une batterie silicium-carbone de 5 200 mAh, rechargeable à 90 watts (W) en filaire ou 50W sans fil (propriétaire, sinon 10W). Plus impressionnant encore, on trouve un trio d'appareils photo de 50 mégapixels (Mpx), porté notamment par un grand-angle Sony Lytia 828 de dernière génération aux pixels de 2,44 microns et à l'ouverture f/1,6. Un zoom 3x périscopique (±71 mm) stabilisé est aussi de la partie, tout comme un ultra grand-angle de 122º (f/2,0). Enfin, à l'avant, c'est encore un autre module 50 Mpx qui se chargera de vous tirer le portrait. Une configuration photo musclée, dont la qualité est déjà attestée par un label DxOMark Gold, fanfaronne Motorola.
Ça va coincer sur le processeur
On se souvient du procès qui a été fait, l'an dernier, au Nothing Phone (3). Le premier véritable smartphone haut de gamme de Nothing se lançait avec une tarification premium, sans embarquer la puce la plus puissante du marché. Une hérésie, pour beaucoup. Pourtant, il semblerait que cette pirouette ait inspiré Motorola.
Oui, le Moto Signature sera commercialisé non pas avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais sa petite sœur, la Snapdragon 8 Gen 5. Une plateforme qui devrait développer des performances tout à fait excellentes… mais qui ne rivaliseront pas avec celles d'un OnePlus 15, par exemple.
Alors faut-il s'arque-bouter à ce point sur ce détail de la fiche technique ? Seul un test approfondi nous le dira. Personnellement, j'estime qu'il est rarement indispensable d'opter pour un smartphone ayant la puce la plus puissante du marché. Seulement, le tarif doit nécessairement s'adapter à cette variable… et ça n'a pas l'air d'être le cas ici.
Le Motorola Signature est légèrement incurvé sur ses quatre tranches. ©Clubic
Motorola Signature : prix et disponibilité
Le Motorola Signature vient tout juste d'être annoncé. Il sera commercialisé dans les prochaines semaines dans les coloris carbone et olive à partir de 999€ pour 12 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage. D'autres modèles avec 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage sont aussi prévus, mais les tarifs ne nous ont pas été communiqués à temps pour ces références.
Précisons en conclusion que le Motorola Signature profitera de la meilleure politique de mises à jour du fabricant, avec sept ans de mises à jour système et sept ans de patchs de sécurité.