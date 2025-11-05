Motorola veut prouver qu'un smartphone peut être aussi élégant qu'endurant. Avec seulement 5,99 mm d'épaisseur pour 159 grammes sur la balance, le edge 70 serait le plus fin dans sa catégorie de prix selon son géniteur (5,6 et 5,8 mm pour l'Apple iPhone Air et le Samsung Galaxy S25 Edge). Une prouesse rendue possible par une conception en aluminium aéronautique et un travail minutieux sur chaque détail, de la texture douce inspirée du nylon jusqu'aux trois teintes élaborées en partenariat avec Pantone (deux verts et un gris).

Trois capteurs 50 Mpx et batterie silicium-carbone 4 800 mAh

Doté d'une finition tape-à-l'oeil (chaque module/optique est pourvu d'un cerclage métallique aux couleurs vives), le bloc photo du edge 70 embarque deux capteurs de 50 mégapixels, une rareté dans un format aussi fin. Le principal bénéficie d'une stabilisation optique et d'une ouverture f/1,8, et l'ultra grand-angle/macro (f/2,0) capture à 120°. L'absence de téléobjectif semble logique vu la finesse du produit. La caméra frontale a de quoi assurer des selfies précis grâce à sa définition 50 Mpx et son ouverture (f/2,0).