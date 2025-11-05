La filiale de Lenovo cède à son tour à la tendance marketing des smartphones ultra fins, et souvent très chers, avec son tout nouveau edge 70. Un modèle qui mise sur le design sans trop renoncer à la puissance, l'autonomie et la photo.
Motorola veut prouver qu'un smartphone peut être aussi élégant qu'endurant. Avec seulement 5,99 mm d'épaisseur pour 159 grammes sur la balance, le edge 70 serait le plus fin dans sa catégorie de prix selon son géniteur (5,6 et 5,8 mm pour l'Apple iPhone Air et le Samsung Galaxy S25 Edge). Une prouesse rendue possible par une conception en aluminium aéronautique et un travail minutieux sur chaque détail, de la texture douce inspirée du nylon jusqu'aux trois teintes élaborées en partenariat avec Pantone (deux verts et un gris).
Trois capteurs 50 Mpx et batterie silicium-carbone 4 800 mAh
Doté d'une finition tape-à-l'oeil (chaque module/optique est pourvu d'un cerclage métallique aux couleurs vives), le bloc photo du edge 70 embarque deux capteurs de 50 mégapixels, une rareté dans un format aussi fin. Le principal bénéficie d'une stabilisation optique et d'une ouverture f/1,8, et l'ultra grand-angle/macro (f/2,0) capture à 120°. L'absence de téléobjectif semble logique vu la finesse du produit. La caméra frontale a de quoi assurer des selfies précis grâce à sa définition 50 Mpx et son ouverture (f/2,0).
Motorola n'a pas pour autant sacrifié la technique sur l'autel du design. L'edge 70 s'appuie en effet sur un processeur milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 4, et accompagné de 12 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 512 Go. La batterie de 4 800 mAh en silicium-carbone promet jusqu'à 50 heures d'usage et se recharge à 68 watts en filaire (ou 15W sans fil). Protégé par du verre Gorilla Glass 7i, son écran Oled de 6,67 pouces (diagonale de 16,9 cm, définition de 1 220 points par 2 712, rafraîchissement à 120 Hz et luminosité de 4500 nits) est quant à lui à la hauteur de l'ensemble. Du moins, sur le papier.
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
- Excellent écran
- Qualité des photos / vidéo (hors ultra grand-angle)
- Construction soignée
Moins de 800€ et de nombreuses promos Orange pour le lancement
Et pour ceux qui douteraient de la solidité d'un téléphone aussi fin, la marque met en avant ses certifications IP68 et IP69, ainsi qu'une conformité aux normes militaires MIL-STD-810H, mentionnées dès le début de son communiqué de presse. C'est dire qu'il faut rassurer les consommateurs sur ces portables ultrafins, toujours jugés fragiles dans l'imaginaire collectif.
En parlant de finesse, le prix lui gonfle forcément un peu, mais reste toutefois maîtrisé. Comptez 799 euros TTC avec une offre de lancement chez Orange pour l'acquérir à un tarif un peu plus doux avec un forfait téléphonique 5G (à partir de 319€ ; les clients de l'opérateur bénéficiant d'une remise immédiate additionnelle de 150€). Bref, un smartphone à envisager si vous salivez devant les nouveaux iPhone Air et Galaxy S25 Edge sans avoir les moyens ou l'envie de casser votre tirelire pour vous offrir l’un de ces ultrafins.