La rentrée est déjà chargée comme un cartable de jeune écolier — et Apple n'a même pas encore lancé ses nouveaux iPhone. Alors Motorola profite de ce court répit pour lancer un trio de nouveaux mobiles aussi abordables que charmants.
- Motorola a lancé trois nouveaux smartphones abordables, dont le moto g06 et le moto g06 Power avec de grandes batteries.
- Le moto g06 Power se distingue par sa batterie de 7000 mAh, offrant jusqu'à 2,5 jours d'autonomie.
- Le Motorola Edge 60 neo propose un bon rapport qualité-prix avec son écran OLED et ses trois capteurs photo performants.
Trois nouveaux smartphones répartis entre l'entrée et le milieu de gamme, avec notamment un successeur au Motorola Edge 50 Neo que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Et, on va le voir rapidement, le fabricant ne résiste pas à l'une des dernières tendances du marché, avec des batteries XXL sans sacrifier à la finesse qui fait (souvent) sa marque de fabrique.
La batterie d'une tablette dans un petit smartphone
Commençons par le bas de la chaîne alimentaire. Motorola annonce depuis l'IFA de Berlin le duo moto g06 et moto g06 power. On ne dirait pas, présenté comme ça, mais c'est bien ce dernier qui est à la fois le plus abordable et le plus intrigant.
Sa particularité est d'intégrer une gigantesque batterie de 7000 mAh, exactement comme le realme GT 7 testé plus tôt cette année. Une capacité XXL, qui donne confiance à Motorola pour annoncer deux jours et demi d'autonomie pour son smartphone d'entrée de gamme. Notez que le moto g06 n'est pas si mal loti, avec 5200 mAh.
Sorti de cet aspect de la fiche technique, les deux smartphones sont assez semblables. Toujours mis en couleur par Pantone, ils sont pourvus d'écrans LCD de 6,88", HD+ (aïe), cadencés à 120 Hz. Ils promettent une luminosité de 600 nits. Assez modestes techniquement, les Motorola g06 et g06 Power sont animés par une puce Helio G81 Extreme et par 4 à 6 Go de RAM pour un stockage compris entre 64 et 256 Go (extensibles via carte SD).
La partie photo repose quant à elle sur un unique capteur 50 mégapixels et un module avant niché dans une encoche de 8 mégapixels. On précise que les smartphones sont certifiés IP64, et protégés par un verre Gorilla Glass 3.
Le Motorola Edge 60 neo en grande forme
Cette version accessible du Motorola Edge 60 réajuste certains paramètres pour tirer les prix vers le bas. Il présente bien, toutefois, avec un écran OLED compact de 6,36" (2670 x 1200 pixels, 120 Hz) promettant une luminosité de 3000 nits. Ce modèle intègre une puce Dimensity 7400 de chez Mediatek, avec 8 ou 12 Go de RAM. La batterie a une capacité de 5200 mAh, assez standard, mais rechargeable à 68W.
L'un des meilleurs atouts du Edge 60 neo se situe à l'arrière, au niveaux des appareils photo. Ce modèle en compte trois : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Un avantage encore assez rare sous la barre des 500€.
Pour ne rien gâcher, le Motorola Edge 60 neo est certifié IP68/IP69 et dispose d'un verre Gorilla Glass 7i de meilleure facture que ses petits frères.
Motorola Edge 60 neo, g06 et g06 Power : prix et disponibilité
Annoncés hier, les nouveaux Motorola seront disponibles « dans les prochains mois » sans plus de précision de la part du fabricant.
- Motorola g06 : à partir de 179€ ;
- Motorola g06 Power : à partir de 129€ ;
- Motorola Edge 60 neo : prix inconnu pour le moment (le Edge 50 neo avait été lancé à 499€).
- Un design très réussi
- Un écran de haute volée
- 5 ans de mises à jour annoncées