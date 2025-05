Destiné à tous ceux qui recherchent une expérience à la fois fiable et pratique, le nouveau moto g56 5G dispose d'un châssis certifié IP68/IP69, capable de résister à l'eau, à la poussière et aux chocs. Répondant (comme son grand frère) à la norme militaire MIL-STD-810H, le smartphone adopte malgré tout un look soigné avec son design effet cuir, et en prime des couleurs élaborées avec Pantone.