Au-delà des éléments habituels comme la fente pour carte SIM à gauche et le second micro sur la partie supérieure, les rendus révèlent la présence d'un nouvel orifice situé sous le bouton d’alimentation. Cette découpe n’existait pas sur le G85 et laisse donc présager une nouveauté matérielle, bien que rien ne soit confirmé à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

Pour mémoire, le Moto G85 embarquait un capteur principal de 50 mégapixels (format 1/1.95”), une caméra ultra-grand angle de 8 MP et un module selfie de 32 MP. Il était propulsé par une batterie de 5 000 mAh et un processeur Snapdragon 6s Gen 3. L’écran FHD+ de 6,67 pouces était protégé par du Corning Gorilla Glass 5, et l’appareil tournait sous Android 14 avec la promesse de deux ans de mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité.

Les spécifications techniques du Moto G86 demeurent encore mystérieuses. En revanche, pas moins de quatre coloris devraient être disponibles lors de sa commercialisation, à savoir bleu, violet, rouge et or. L'appareil serait qui plus est muni de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.