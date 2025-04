On ajoute au cocktail 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et une batterie de 5200 mAh rechargeable à 68 watts. Pas bégueule, Motorola certifie son dernier-né en IP69, et recouvre son écran d'un verre Gorilla Glass 7i pour une bonne résistance aux égratignures du quotidien.