Motorola lance le edge 30 Ultra et deux smartphones milieu de gamme : Neo et Fusion

Il est propulsé par un SoC Snapdragon 695 5G, un processeur octo-core 2,2 GHz, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, non extensible via MicroSD. La capacité de la batterie est identique à celle du Motorola edge 30, à savoir 4 020 mAh, mais elle bénéficie d’un rechargement bien plus rapide avec la charge filaire TurboPower 68 W.

En ce qui concerne la partie photographie, le Motorola edge 30 Neo propose un capteur selfie de 32 mégapixels (f/2,4 ; 1 µm) et un module double objectif à l’arrière, avec un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8 ; 0,7 µm) qui bénéficie d’une stabilisation optique et un capteur polyvalent de 13 mégapixels (f/2,2) capable de faire office d’ultra grand-angle, de macro et de capteur de profondeur.