La branche chinoise de Motorola publie un teaser pour un nouveau smartphone qui cultive sa ressemblance avec le dernier fleuron d'Apple. C'est bien simple : même l'image choisie par la marque reprend l'esthétique de l'iPhone Air.
Les smartphones ultrafins seront-ils la nouvelle tendance du marché en 2026 ? En tout cas, cette typologie de produits semble sur de bons rails avec les Samsung Galaxy S25 Edge et l'iPhone Air. Bientôt, un nouveau venu devrait d'ailleurs se faire une place sur le podium : découvrons le Motorola X70 Air.
La finesse en ligne de mire
Pour l'heure, on n'a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent concernant le Moto X70 Air. Mis à part ce visuel partagé par la marque, qui reprend donc l'iconographie d'Apple, avec ce smartphone pris entre deux doigts pour illustrer sa finesse et sa légèreté.
Si l'on ignore précisément quand Motorola présentera son nouveau venu, une fuite relayée par GSM Arena nous en dit plus sur un supposé Motorola Edge 70. À y regarder de plus près, celui-ci semble reprendre les courbes du mobile illustré par Motorola dans son teaser. S'agit-il du même produit ?
GSM Arena émet l'hypothèse que Edge 70 sera en réalité le nom international du X70 Air, et donc qu'il s'agit bien de la même référence. Mais, il faudra patienter un peu avant de pouvoir mettre la main sur ses mensurations. Après tout, c'est là-dessus que cela va se jouer entre les différents constructeurs. Là-dessus… et sur l'autonomie, naturellement.
Un vrai smartphone haut de gamme
D'après la rumeur, le Motorola Edge 70 sera équipé de la dernière puce ultra haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite Gen 5. De quoi rivaliser la tête haute avec l'iPhone Air et sa puce A19 Pro donc.
Un véritable smartphone haut de gamme, dont le teaser partagé par Motorola vante d'ailleurs la résistance. Un autre argument de vente emprunté à Apple… ou simple mesure de réassurance pour les clients soucieux qu'un mobile aussi fin risque le coup du lapin.
D'après les sources citées par GSM Arena, le Edge 70 sera en tout cas doté de deux appareils photo, comme le Samsung Galaxy S25 Edge, et proposera du son Dolby Atmos grâce à ses haut-parleurs.