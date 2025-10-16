Sous son design élancé, le Moto X70 Air cache une fiche technique aussi séduisante que solide. Le smartphone embarque une puce Snapdragon 7 Gen 4, épaulée par 12 Go de mémoire vive, garantissant des performances fluides, que ce soit pour le multitâche, le jeu, la photo… Pour éviter toute surchauffe, Motorola a intégré un système de refroidissement à vapeur, une technologie habituellement réservée aux modèles haut de gamme.

Côté endurance, l’appareil s’appuie sur une batterie de 4 800 mAh, compatible avec la recharge rapide 68 watts (W), de quoi récupérer plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes seulement. Les adeptes de la charge sans fil ne sont pas oubliés, avec une puissance allant jusqu’à 15W.