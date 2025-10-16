Les smartphones ultra-fins sont à la mode, et Motorola ne veut pas être en reste. La marque annonce le lancement imminent du X70 Air en Chine, un téléphone d'une épaisseur de 5,3 mm à peine, et doté d'une fiche technique très honnête.
Un peu avant l'été, Samsung lançait son Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra-fin affichant une silhouette de 5,8 mm seulement. Plus récemment, c'est Apple qui a levé le voile sur son iPhone Air, et ses 5,6 mm d'épaisseur seulement. Mais voilà que Motorola se prépare à frapper encore plus fort, avec son Moto X70 Air.
Le smartphone le plus fin au monde désormais chez Motorola
La fin du mois d’octobre marquera un tournant pour Motorola, qui s’apprête à lever le voile sur son tout nouveau Moto X70 Air. Ce smartphone ultrafin promet de faire sensation avec son profil record de seulement 5,3 mm et un poids plume de 159 grammes. Une véritable prouesse d’ingénierie qui ne sacrifie ni la solidité ni la performance.
En effet, malgré sa silhouette élancée, le Moto X70 Air affiche une robustesse exemplaire grâce à un châssis en métal renforcé et une double certification IP68 et IP69, garantissant une résistance accrue à l’eau, à la poussière et même aux projections à haute pression.
Écran OLED, Snapdragon 7 Gen 4, charge rapide, capteur 50 mégapixels…
Côté affichage, Motorola mise sur l’excellence avec un écran OLED de 6,7 pouces (17 cm de diagonale) offrant un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité impressionnante de 4 500 nits. Autant dire que la lisibilité et la fluidité devraient être au rendez-vous, même en plein soleil.
Sous son design élancé, le Moto X70 Air cache une fiche technique aussi séduisante que solide. Le smartphone embarque une puce Snapdragon 7 Gen 4, épaulée par 12 Go de mémoire vive, garantissant des performances fluides, que ce soit pour le multitâche, le jeu, la photo… Pour éviter toute surchauffe, Motorola a intégré un système de refroidissement à vapeur, une technologie habituellement réservée aux modèles haut de gamme.
Côté endurance, l’appareil s’appuie sur une batterie de 4 800 mAh, compatible avec la recharge rapide 68 watts (W), de quoi récupérer plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes seulement. Les adeptes de la charge sans fil ne sont pas oubliés, avec une puissance allant jusqu’à 15W.
La partie photo promet également de belles performances. Motorola fait appel à un capteur principal Samsung de 50 mégapixels (Mpx), épaulé par un ultra grand-angle de 50 Mpx. À l’avant, un capteur de 50 Mpx logé dans un discret poinçon vient compléter l’ensemble, idéal pour les amateurs de selfies en haute définition.
Le Moto X70 Air sera disponible en trois coloris élégants : Gadget Gray, Lily Pad et Bronze Green. Il ne reste plus qu’à connaître son prix officiel et la date de lancement européenne pour savoir si ce nouveau modèle aussi fin que puissant parviendra à conquérir le marché.
Source : The Verge
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
- Excellent écran
- Qualité des photos / vidéo (hors ultra grand-angle)
- Construction soignée