Bon point pour les mélomanes : le Moto g power 2026 intègre une prise jack sur sa tranche inférieure. On trouve par ailleurs deux haut-parleurs Dolby Atmos de par et d'autre de l'écran. Motorola semble aussi très fier de la solidité de sa nouveauté. Éprouvé lors de nombreux tests de durabilité, le g power 2026 semble être incassable ou presque. Son écran est protégé par un verre Gorilla Glass 7i, et on remarque aussi une impressionnante certification IP68 et IP69. Une rareté absolue à ce niveau de prix ! D'après la marque, il s'agit ni plus ni moins du smartphone le plus résistant de son segment.