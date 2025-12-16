Le fabricant américain poursuit son entreprise de modernisation de son catalogue, avec une première référence alléchante prévue pour le tout début 2026 en Amérique du Nord.
D'abord lancé aux États-Unis et au Canada, il ne fait guère de doute que le Motorola g power 2026 (en minuscule, oui) finira par s'inviter de ce côté de l'Atlantique. Voyons ce que ce smartphone d'entrée de gamme à sous le capot. Autant dire qu'on l'attend au tournant, alors que la concurrence est de plus en plus acharnée sur ce segment de prix !
Une fiche technique alléchante à moins de 300$
Partons du principe que, comme souvent, la différence de prix entre l'euro et le dollar ne sera pas disproportionnée. Pour 299$ tout pile, le Moto g power 2026 nous propose donc un design désormais classique pour la marque — mais néanmoins toujours très réussi, toujours en partenariat avec Pantone. Le mobile est équipé d'un écran LCD de 6,8" affichant une définition FHD+ sur une fréquence de 120 Hz. La marque a le bon goût de ne pas sur-vendre la luminosité de l'écran, annoncée à 1000 nits.
Bon point pour les mélomanes : le Moto g power 2026 intègre une prise jack sur sa tranche inférieure. On trouve par ailleurs deux haut-parleurs Dolby Atmos de par et d'autre de l'écran. Motorola semble aussi très fier de la solidité de sa nouveauté. Éprouvé lors de nombreux tests de durabilité, le g power 2026 semble être incassable ou presque. Son écran est protégé par un verre Gorilla Glass 7i, et on remarque aussi une impressionnante certification IP68 et IP69. Une rareté absolue à ce niveau de prix ! D'après la marque, il s'agit ni plus ni moins du smartphone le plus résistant de son segment.
Pour l'autonomie (largement mise en avant par la marque dans son matériel promotionnel), Motorola mise sur une cellule de 5200 mAh, rechargeable à 30W en filaire. On demande à voir ; on trouve aujourd'hui des modèles avec des batteries beaucoup plus conséquentes. Reste que le processeur Mediatek Dimensity 6300 devrait se montrer raisonnablement économe en énergie. Pour la RAM, on reste d'ailleurs à un modeste 8 Go.
Une configuration photo qui ne se surclasse pas
Qui dit smartphone à pas cher, dit évidemment compromis. Chez Motorola, on a choisi que la photographie, et en l'occurrence les modules secondaires, feraient office de sacrifiés sur l'autel du prix. Si l'on trouve un capteur principal de 50 mégapixels qui a l'air très honnête pour les photos du quotidien, on ne donne pas cher de la qualité de l'ultra grand-angle de 8 mégapixels, qui peut également servir en macro. On ne demande qu'à avoir tort, remarquez ! À l'avant, un module de 32 mégapixels se chargera des selfies.
Enfin, le Moto g power 2026 sera livré sous Android 16, mais la marque n'a pas encore partagé sa politique en matière de mises à jour. Son prédécesseur avait droit à deux petites mises à jour Android. Espérons que Motorola se mette à niveau sur ce point pour ce futur modèle.
Comme d'habitude avec la marque, il faut s'attendre à ce que le présent moto g power 2026 prenne un nom différent lorsqu'il s'invitera sous nos latitudes. Peut-être la marque profitera du CES de Las Vegas le mois prochain pour préciser ses plans.