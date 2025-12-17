On attendra d'avoir le smartphone entre les mains pour se faire une idée. Voilà presque une décennie que les fabricants agitent l'argument de la photo pour séduire. À l'heure où l'essentiel du discours des concurrents se positionne désormais sur l'IA, il faudra vérifier que Motorola n'est pas un brin anachronique avec son nouveau modèle. Mais, après tout, on ne sait encore rien des fonctionnalités de ce Signature, qui pourrait bien renfermer quelques secrets.