Motorola se prépare à bouleverser son catalogue en 2026. À l'approche du CES, pendant lequel la marque américaine devrait annoncer ses nouveautés, une fuite vient nous vendre la mèche au sujet d'un énigmatique Motorola Signature. De quoi s'agit-il exactement ?
Pas de numéro suggérant une filiation avec une gamme existante ; un terme laissant imaginer un positionnement haut de gamme… Le Motorola Signature s'avance comme étant l'un des smartphones les plus ambitieux depuis la renaissance de la marque américaine, il y a quelques années. Aujourd'hui, Evan Blass nous partage deux premiers rendus 3D de ce futur mobile — l'occasion de faire le point sur ce que l'on sait, déjà, à son propos.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un rebranding du Moto 70 Ultra ?
Avec ses leak, Evan Blass vient d'abord clarifier quelque chose. D'après lui, le présent Motorola Signature serait en réalité la version internationale du supposé Motorola Edge 70 Ultra, dont quelques détails avaient fuité le mois dernier. On comprend par ce nouveau baptême que Motorola veut faire table rase ; raviver l'intérêt du public pour son segment premium avec un nom qui en jette. De la poudre aux yeux ?
Il faut le dire : à première vue, on ne tombe pas à la renverse. D'après les rendus partagés par Blass, le Motorola Signature ressemble… à n'importe quel smartphone Motorola de ces dernières années. Les coloris présentés (doré et charbon) sont alléchants, c'est sûr, et les finitions ont l'air très soignées. On devine aussi que l'écran affiche des bordures plutôt fines — une caractéristique des smartphones très haut de gamme.
D'après la rumeur, le Moto Signature serait pourtant équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 5, et pas du modèle Elite que l'on trouve notamment au sein des OnePlus 15. Une affaire de compromis, pour ne pas faire exploser le tarif du téléphone ? Croisons les doigts. Du reste, on lui prête également 16 Go de RAM, et un écran OLED 1,5K.
La photo comme argument massue
Toujours d'après les rumeurs, l'intérêt premier de ce Motorola Signature se trouverait du côté de la photo. Avec ce nouveau modèle, la marque souhaite muscler son jeu, et adoptera pour cela un tout nouveau capteur photo Sony LYTIA. Les détails de la répartition de la configuration technique ne sont pas encore clairs, mais le smartphone devrait offrir, sur ses différents modules, une plage focale comprise entre 12 mm (ultra grand-angle) et 71 mm (téléobjectif).
On attendra d'avoir le smartphone entre les mains pour se faire une idée. Voilà presque une décennie que les fabricants agitent l'argument de la photo pour séduire. À l'heure où l'essentiel du discours des concurrents se positionne désormais sur l'IA, il faudra vérifier que Motorola n'est pas un brin anachronique avec son nouveau modèle. Mais, après tout, on ne sait encore rien des fonctionnalités de ce Signature, qui pourrait bien renfermer quelques secrets.
L'actualité est chargée, pour Motorola, qui vient de lancer en Amérique du Nord le Moto g power (2026), misant pour sa part sur une grande autonomie pour un prix modique de moins de 300$.