Un compagnon sans écran repose sur des capteurs attentifs. Microphones, éventuellement caméra, mémoire locale, tout cela doit être réglé finement. Que capter, que traiter en local, quoi envoyer aux serveurs, pendant combien de temps, et comment l’expliquer clairement.

La confiance ne se décrète pas. Elle se construit avec des voyants explicites, des boutons physiques de coupure, des journaux de données lisibles, des réglages compréhensibles. L’assistant doit se faire tout petit quand l’utilisateur le veut, et redevenir utile sans être intrusif.

OpenAI promet une présence discrète, qui aide sans s’imposer. Cette ambition exige des politiques de confidentialité robustes, inscrites dans le design autant que dans le logiciel.