Motorola n'a pas encore officialisé la plateforme utilisée pour propulser son premier pliant de cette catégorie, ni la capacité de la batterie ou encore l'épaisseur du Fold. En revanche, il précise que le Razr Fold embarque la même configuration photo que le Motorola Signature, lui aussi tout fraîchement dévoilé. Une configuration qui, d'après la marque (qui cite DxOMark), hisse déjà le Razr Fold au rang de meilleur photophone de sa catégorie.