Ce n'était qu'une question de temps avant que Motorola ne diversifie son catalogue de smartphones pliants. C'est désormais chose faite avec l'évident Razr Fold — dont une fuite plus tôt ce mois-ci a malheureusement éventé la surprise.
Après Samsung, Motorola a été parmi les premiers à investir le marché des smartphones pliants. Mais, jusqu'alors, il s'était contenté de surfer sur l'héritage de la marque Razr pour proposer des téléphones à clapet, rivaux du Samsung Galaxy Z Flip. Aujourd'hui, le fabricant ouvre l'horizon des possibles et lance, lui aussi, son premier Fold — un smartphone pliant qui se déplie comme un livre.
Le meilleur smartphone pliant en photo ?
Tous les détails techniques concernant le Motorola Razr Fold ne sont pas encore connus, et la marque promet davantage de détails dans les prochaines semaines. On sait toutefois qu'il s'agit d'un smartphone présentant un écran de 6,6" en façade et de 8,1" à l'intérieur, lequel offre une définition 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.
Motorola n'a pas encore officialisé la plateforme utilisée pour propulser son premier pliant de cette catégorie, ni la capacité de la batterie ou encore l'épaisseur du Fold. En revanche, il précise que le Razr Fold embarque la même configuration photo que le Motorola Signature, lui aussi tout fraîchement dévoilé. Une configuration qui, d'après la marque (qui cite DxOMark), hisse déjà le Razr Fold au rang de meilleur photophone de sa catégorie.
On compte donc sur un trio de capteurs 50 mégapixels : un grand-angle Sony Lytia 828 de 1/1.28" ; un zoom périscopique 3x Sony Lytia 600 et un ultra grand-angle de 122º. Pour les selfies, on retrouvera deux modules de 32 et 20 Mpx (en façade et à l'intérieur).
Un stylet intelligent au programme
Pour aller de pair avec ce smartphone dédié à la productivité, Motorola lancera conjointement le Moto Pen Ultra — un stylet intelligent sensible à la pression de l'utilisateur, qui proposera pas moins de 31 jours d'autonomie. Si le Fold ne dispose pas d'emplacement permettant de le ranger, le Pen Ultra sera livré dans un écrin de recharge facile à transporter partout.
Comme pour le smartphone, nous n'avons actuellement pas plus d'informations à vous partager sur le Moto Pen Ultra. Des paris concernant le positionnement du Razr Fold ? Donnez-nous vos prédictions dans les commentaires ! À titre d'information, l'actuel Motorola Razr 50 Ultra est proposé à partir de 1199€, et le Samsung Galaxy Z Fold 7 à partir de 2100€.