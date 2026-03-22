Vous avez cofondé Mandrake Linux dans les années 90, et vous voilà aujourd'hui à la tête d'un OS mobile et d'une suite cloud. Est-ce que vous vous considérez comme un idéaliste du logiciel libre qui refait le même combat depuis trente ans, ou est-ce que Murena est fondamentalement un projet différent ?

Gaël Duval : J’ai créé Mandrake Linux en 1998, et /e/OS en 2018 et la démarche est très similaire : c’est celle d’un idéal d’une tech au service des humains, plutôt que l’inverse. Un idéal où la valeur produite par la création et la commercialisation d’un smartphone Murena avec /e/OS, bénéficie à la France et à l’Europe. Un idéal où les services en ligne que nous proposons font vivre des datacenters européens, avec de l’énergie renouvelable produite en Europe. Un idéal où les entreprises qui se développent autour de ces projets développent de l’emploi sur nos territoires. Un idéal qui propose autre chose que l’asservissement volontaire aux big techs étrangères, qui a été bien souvent la norme depuis des décennies.

Par rapport à GrapheneOS, SailfishOS, CalxyOS ou LineageOS, comment définiriez-vous le positionnement de /e/OS ? S'agit-il davantage d'échapper aux GAFAM ou de proposer une solution axée sur la confidentialité (même si les deux sont relativement liées) ?

G.D : /e/OS a été conçu avant tout pour proposer une solution mobile complète : smartphone et services en ligne de base intégrés avec trois axes forts :

– La protection des données personnelles : on propose aux utilisateurs un produit qui par défaut n’envoie pas 10 Mo de données personnelles dans la nature (moyenne pour un smartphone lambda). Et aussi qui protège les utilisateurs du tracking qui s’opère via les traceurs présents dans les applications mobiles : c’est un sujet énorme qui a fait l’objet de beaucoup de presse mainstream ces derniers mois. /e/OS, avec son module Advanced Privacy, est le seul OS mobile du marché à adresser ce problème par design.

– Une expérience utilisateur très simple : pas besoin d’apprendre à se servir d’unsmartphone Murena, la prise en main est immédiate et agréable.

– La durabilité : un smartphone peut durer 10 ans sans problème... À condition qu’on continue à le maintenir au niveau logiciel.

On a donc une offre unique sur notre positionnement, et notre positionnement par rapport aux GAFAM est une question qui concerne sur les utilisateurs. Nous mettons nos valeurs et un projet très clair dans /e/OS et Murena, un projet de progrès, au service de l’humain. Ceux qui ne se sentent pas concernés peuvent choisir de continuer à utiliser des produits et services qui les violent en permanence. Murena offre à ses clients de pouvoir faire un choix éclairé dans leurs usages numériques au quotidien.