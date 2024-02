Interview : "Opera se positionne à l'avant-garde de la navigation Web"

Avec l'avènement des marchés de niche, spécialement avec l'accent mis par Opera GX sur les joueurs, comment Opera prévoit-il de naviguer dans ces segments spécialisés ?

Krystian Kolondra : Notre aventure dans les marchés de niche, illustrée par Opera GX, montre une stratégie plus large pour répondre aux besoins et préférences uniques de communautés d'utilisateurs spécifiques. Cette approche n'est pas question d'exclusion mais de création d'espaces où les utilisateurs sentent que leurs intérêts sont directement adressés. Opera GX n'est pas juste un navigateur ; c'est un témoignage de notre croyance que la navigation web peut et doit être adaptée pour améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit à travers des fonctionnalités qui optimisent la performance pour le jeu ou à travers des interfaces qui résonnent avec les préférences esthétiques d'un joueur.

Cette spécificité dans la conception et la fonctionnalité nous permet de forger des liens plus profonds avec nos utilisateurs, encourageant l'engagement et la fidélité. À mesure que nous regardons vers l'avenir, notre focus restera sur l'identification et l'adresse des besoins de divers groupes d'utilisateurs, exploitant l'IA, la réalité augmentée et d'autres technologies émergentes pour offrir une expérience de navigation non seulement fonctionnelle mais aussi immersive et agréable.