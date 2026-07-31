Le nouveau format du smartphone pliant vedette de Samsung le rend particulièrement attractif. Plié, il est fait pour les messageries instantanées et les réseaux sociaux. Déplié, il est idéal pour la visualisation de vidéos, de sites web ou la lecture de magazines. On apprécie sa compacité et son poids réduit qui lui permettent de se faire oublier facilement dans une poche de veste.

Il brille aussi par la qualité de ses deux écrans, domaine où Samsung n’a plus grand-chose à prouver en matière d’excellence. Tous deux offrent une lisibilité et un rendu colorimétrique tout bonnement excellents et restent lisibles en plein soleil. Le nouveau renforcement de la dalle pliante, réalisé à l’aide de deux structures en titane, conjugué à une charnière repensée, rend l’ouverture plus facile et efface encore un peu plus la pliure. En utilisation, elle est quasiment invisible.

Le Z Fold 8 est une bête de calcul et tient la route sur les activités complexes, même si Samsung a choisi de réduire radicalement sa fréquence de fonctionnement (-50 %, rien que ça) après quelques minutes d’usage intensif. Vu la puissance du Snapdragon Elite 8 Gen 5, cela ne pénalise pas l’utilisation quotidienne.

Enfin, Samsung s’est enfin décidé à adopter des batteries silicium-carbone et une charge rapide digne de ce nom. Selon l’usage fait de l’appareil, on peut compter sur une autonomie qui varie entre une petite journée et deux jours consécutifs.

Malheureusement, l’appareil souffre de quelques défauts fâcheux. La partie photographique, sans être catastrophique, n’est pas digne d’un produit haut de gamme. On regrette aussi que le constructeur persiste à ne plus supporter le stylet S-Pen et qu’il ne gomme pas le poinçon de l’écran pliant, comme il le faisait jusqu’au Galaxy Z Fold 6.

Mais le plus gênant est sans aucun doute son prix, que nous trouvons bien trop élevé pour un smartphone, même pliant. Le prix d’attaque est en effet situé à 2000 euros, avec seulement 256 Go de stockage.

Pour passer à 512 Go, il faut débourser 2200 euros tandis que la version 1 To (avec 16 Go de RAM au lieu de 12) est proposée à 2400 euros. Ces prix sont évidemment susceptibles d’être revus à la baisse régulièrement par des promotions temporaires (notamment pour le lancement) : le prix du ZA Fold 8 passe alors de « excessivement cher » à « beaucoup trop cher ».

Et ce n’est pas l’hypothétique arrivée d’Apple sur ce segment qui devrait entraîner une baisse de prix. Bien au contraire.