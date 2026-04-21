Le traitement des images est assuré par la deuxième génération du logiciel XMAGE, qui intervient sur la gestion de la lumière, la précision des couleurs et la composition. Chacun des deux écrans dispose d'une caméra frontale de 8 mégapixels. L'écran extérieur peut par ailleurs servir de viseur pour les selfies pris avec le capteur principal, ce qui permet d'obtenir des photos en façade avec une résolution plus élevée.