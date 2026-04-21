Huawei étonne avec un smartphone pliable, à l'écran bien plus large que la moyenne. Quel intérêt pour le Pura X Max d'exister, dans un monde où les smartphones adoptent des écrans au ratio d'affichage plus conventionnel ?
Le marché des smartphones pliables continue de s'étoffer, et Huawei y apporte un nouvel appareil qui tranche avec les formats habituels. Le Pura X Max adopte en effet une orientation à l'horizontale plutôt que verticale, marquant une rupture nette avec la concurrence.
Un format plus large que la norme
Là où la majorité des pliables misent sur des écrans hauts et étroits, le Pura X Max fait le choix inverse. Son écran intérieur mesure 7,7 pouces avec un ratio proche du 4:3 (14,1:10), tandis que l'écran extérieur de 5,4 pouces suit la même logique de proportion. Ce format rappelle davantage celui d'une tablette compacte que celui d'un téléphone classique.
- Design
- Ecrans (qualité d'image + ratio)
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
Ce choix a des implications concrètes pour l'usage quotidien. Le visionnage de vidéos génère moins de bandes noires, la lecture de documents ou de livres numériques gagne en confort, et les tâches de productivité, édition de texte, consultation de présentations, bénéficient d'un espace horizontal plus généreux.
À noter que selon plusieurs sources, Apple travaillerait également sur un premier smartphone pliable adoptant une orientation similaire, avec une sortie attendue dans le courant de l'année.
Une charnière repensée et une construction soignée
Huawei a développé pour ce modèle une nouvelle charnière baptisée Basalt Waterdrop. Le constructeur indique qu'elle permet d'augmenter la surface d'écran utilisable de 16 % par rapport à la génération précédente, tout en améliorant la résistance aux chutes de 33 %.
L'écran intérieur repose sur une structure en trois couches : verre ultra-fin, fibre de carbone et une couche tampon moléculaire. Huawei avance que cette combinaison améliore la résistance aux impacts de 50 % et la résistance à la compression de 20 %. L'écran extérieur, lui, est protégé par du verre Kunlun de deuxième génération.
L'appareil est certifié IP58/IP59, ce qui lui confère une protection contre la poussière et l'eau. Côté dimensions, il mesure 5,2 mm d'épaisseur une fois déplié et 11,2 mm une fois fermé, pour un poids de 229 grammes.
Puce, logiciel et stylet
Le Pura X Max dispose de la puce Kirin 9030 Pro. Huawei affirme qu'elle offre 30% de performances supplémentaires par rapport au Kirin 9020, qui équipait le Pura X original. Elle prend également en charge le ray tracing en temps réel pour le rendu graphique.
Le téléphone fonctionne sous HarmonyOS 6.1, avec une intégration de l'assistant IA Xiaoyi, capable de formuler des suggestions contextuelles, d'aider à la gestion des tâches ou à la planification de voyages.
Le Pura X Max est aussi compatible avec le stylet M-Pen 3 Mini, pour la prise de notes, le dessin ou la retouche d'images.
Un appareil photo performant
Pour la partie photo, Huawei a équipé l'appareil d'un capteur principal de 50 mégapixels au format RYYB, avec une ouverture variable entre f/1,4 et f/4,0. Le module arrière comprend également un téléobjectif périscope de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels.
Le traitement des images est assuré par la deuxième génération du logiciel XMAGE, qui intervient sur la gestion de la lumière, la précision des couleurs et la composition. Chacun des deux écrans dispose d'une caméra frontale de 8 mégapixels. L'écran extérieur peut par ailleurs servir de viseur pour les selfies pris avec le capteur principal, ce qui permet d'obtenir des photos en façade avec une résolution plus élevée.