Le géant de Shenzhen dévoile sa feuille de route pour le début de l'année 2026 avec l'annonce de quatre nouveaux produits. Le fabricant met à jour ses gammes principales avec le smartphone pliant Mate X7, les écouteurs ouverts FreeClip 2, une nouvelle édition de la montre Watch Ultimate et la tablette MatePad 11.5 S. Tout un programme !
Huawei présente de nombreuses nouveautés sans attendre les grands rendez-vous du début de l'année (CES, MWC). La marque vient en effet de confirmer l'arrivée du smartphone pliant Mate X7, qui intègre de nouveaux capteurs d'image, accompagné par la seconde génération d'écouteurs FreeClip ainsi qu'une tablette conçue pour la création numérique. Des appareils qui ne seront malheureusement pas disponibles avant 2026, et dont le prix de commercialisation en France n'est pas encore connu.
Mate X7 : un module photo revu sur le format pliant
Avec le Mate X7, Huawei souhaite s'attaquer aux capacités photographiques des smartphones pliants, souvent en retrait par rapport aux formats monoblocs. Si l'on se fie à sa fiche technique chinoise (plutôt qu'au communiqué officiel de la marque pour le moins très insipide), ce modèle intègrerait un module principal de 50 mégapixels doté d'un grand capteur de 1/1,28 pouce (sur les configurations les plus hautes), associé à une ouverture variable (f/1,4-f/4,0). Il serait complété par un ultra grand-angle de 40 Mpx et un téléobjectif périscopique de 50 Mpx (capteur 1/2,51") offrant un zoom optique 3,5x. De quoi rivaliser avec la plupart des smartphones haut de gamme.
Côté affichage, l'appareil proposerait une surface de travail confortable avec un écran interne pliable de 8 pouces (diagonale de 20,3 cm, définition de 2 416 points par 2 210 pixels) et un écran externe de 6,49 pouces (diagonale de 16,5 cm ; définition de 1 080 points par 2 444), tous deux en technologie Oled LTPO 120 Hz. La structure serait renforcée par un verre Kunlun Crystal Armor, une certification IP58/59 et une charnière redessinée. L'autonomie serait quant à elle assurée par une batterie de 5 300 mAh, refroidie par un système de dissipation thermique au graphène.
Le smartphone sera décliné en finitions cuir vegan rouge et noir. Signalons que le communiqué de presse de la marque fait l'impasse sur le modèle de processeur intégré ainsi que la quantité de mémoire vive et l'espace de stockage qui seront proposés en Europe sur le X7. Et comme d'habitude depuis 5 ans, il y a fort à parier que les services Google et la 5G seront aussi absents sur ce téléphone, ce qui réduit d'autant plus son potentiel sur notre marché.
Nouveaux écouteurs open-ear et une montre bling-bling
Dans la catégorie audio, les FreeClip 2 reprend le design en forme de clip de la version précédente, conçu pour laisser le conduit auditif libre. L'évolution se situerait principalement au niveau des composants internes : l'intégration d'une puce dédiée au traitement audio assisté par IA, qui serait 10x fois plus puissante que celle des FreeClip 1re génération, vise à augmenter les capacités de calcul et de traitement sonore des écouteurs. Huawei annonce ainsi une amélioration de la clarté des appels et de la qualité audio. Certifiés IP57 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ces écouteurs de 5,1 grammes proposeraient une autonomie cumulée de 38 heures. Une finition "rose doré" s'ajoute aux classiques couleurs du fabricant : bleu clair, noir et blanc.
Au rayon montres connectées, Huawei décline sa Watch Ultimate, fraîchement lancée en septembre, en édition Royal Gold. Si les fonctions restent identiques (étanchéité haute pression, communication sous l'eau, etc.), ce modèle vise le secteur du luxe. Le boîtier emploierait en effet un alliage de métal liquide à base de zirconium, une lunette en céramique violette et des incrustations d'or 18 carats. Rappelons que la version de base de cette montre est commercialisée 899€, un tarif déjà loin d'être donné.
MatePad 11.5 S : l'écran mat pour la création
La tablette MatePad 11.5 S intègrerait pour sa part une dalle de 11,5 pouces (29,2 cm) affichant une définition de 2,8K (soit 1 840 points par 2 800) ainsi qu'un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz. Elle se distinguerait par sa technologie PaperMatte Display, un traitement de surface réduisant les reflets et imitant le confort de lecture du papier.
Livrée avec le stylet M-Pencil Pro et un clavier magnétique, la tablette est conçue pour la prise de note et la création de contenus. Elle embarque par défaut de nombreux logiciels de création et de production comme l'application de dessin GoPaint, l'éditeur vidéo Filmora et la suite bureautique WPS Office. Là aussi, aucune précision sur le système d'exploitation ni sur les composants embarqués. Des informations un peu légères pour pouvoir se faire un premier avis tranché sur ce produit.
Rendez-vous dans les jours qui viennent pour en savoir un peu plus sur toutes ces nouveautés qui devraient sortir en janvier 2026 sur le marché français…