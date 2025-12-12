Côté affichage, l'appareil proposerait une surface de travail confortable avec un écran interne pliable de 8 pouces (diagonale de 20,3 cm, définition de 2 416 points par 2 210 pixels) et un écran externe de 6,49 pouces (diagonale de 16,5 cm ; définition de 1 080 points par 2 444), tous deux en technologie Oled LTPO 120 Hz. La structure serait renforcée par un verre Kunlun Crystal Armor, une certification IP58/59 et une charnière redessinée. L'autonomie serait quant à elle assurée par une batterie de 5 300 mAh, refroidie par un système de dissipation thermique au graphène.

Le smartphone sera décliné en finitions cuir vegan rouge et noir. Signalons que le communiqué de presse de la marque fait l'impasse sur le modèle de processeur intégré ainsi que la quantité de mémoire vive et l'espace de stockage qui seront proposés en Europe sur le X7. Et comme d'habitude depuis 5 ans, il y a fort à parier que les services Google et la 5G seront aussi absents sur ce téléphone, ce qui réduit d'autant plus son potentiel sur notre marché.

Nouveaux écouteurs open-ear et une montre bling-bling

Dans la catégorie audio, les FreeClip 2 reprend le design en forme de clip de la version précédente, conçu pour laisser le conduit auditif libre. L'évolution se situerait principalement au niveau des composants internes : l'intégration d'une puce dédiée au traitement audio assisté par IA, qui serait 10x fois plus puissante que celle des FreeClip 1re génération, vise à augmenter les capacités de calcul et de traitement sonore des écouteurs. Huawei annonce ainsi une amélioration de la clarté des appels et de la qualité audio. Certifiés IP57 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ces écouteurs de 5,1 grammes proposeraient une autonomie cumulée de 38 heures. Une finition "rose doré" s'ajoute aux classiques couleurs du fabricant : bleu clair, noir et blanc.