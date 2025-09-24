En plus des smartphones et de la tablette, Honor présentera :

Honor Watch 5 Pro, une montre connectée haut de gamme

EarBuds 4, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil

Honor souhaite renforcer sa position sur le segment premium, avec des appareils haut de gamme. Le constructeur a déjà montré qu'il savait faire sur l'entrée de gamme, mais doit apporter un nouveau lot d'appareils aux performances solides.