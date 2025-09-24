Le constructeur chinois Honor devrait dévoiler son prochain smartphone haut de gamme prochainement. Naturellement, le fabricant n'a pas prévu qu'un smartphone, mais tout un écosystème.
Le lancement de la série Magic 8 et de la tablette MagicPad 3 Pro est officielement confirmé pour le 15 octobre 2025 en Chine. Cet événement marquera l’arrivée de plusieurs appareils haut de gamme, dont des smartphones, une tablette haut de gamme, ainsi que des accessoires connectés comme les EarBuds 4 et la Honor Watch 5 Pro. Voici ce que l’on sait des principales innovations attendues.
Une série de smartphones boostés à l'IA
La gamme Magic 8 se positionne comme une génération de smartphones "AI-native", intégrant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Honor mise sur MagicOS 10, une interface dotée d’un modèle de langage avancé (LLM) capable d’automatiser des tâches en arrière-plan.
Une particularité notable : l’ajout possible d’un bouton physique dédié aux fonctions IA, comme le fait déjà le Honor 400 Smart, un smartphone moins onéreux.
Des caractéristiques solides en photo
Les modèles Magic 8, Magic 8 Pro et Magic 8 Mini seront équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Le Magic 8 Pro se distinguera par son appareil photo, comprenant :
Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels
Un capteur principal de 50 mégapixels (format 1/1,3 pouce)
Un ultra grand-angle de 50 mégapixels
Honor travaille également sur l’optimisation des clichés en zoom grâce à l’IA, et le Magic 8 Pro pourrait être le seul smartphone avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à proposer une reconnaissance faciale 3D, similaire à la technologie Face ID.
One More Thing : une nouvelle tablette haut de gamme
La MagicPad 3 Pro, également annoncée pour le 15 octobre, sera dédiée aux utilisateurs ayant des exigences importantes en matière de productivité et de multimédia. Elle embarquera le même processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui en ferait l’une des premières tablettes à adopter cette puce.
- Excellent écran
- Très bonnes performances
- IA très prometteuse
Ses caractéristiques précises restent à confirmer, mais elle devrait concurrencer directement les modèles haut de gamme de Samsung, Huawei et Xiaomi.
D'autres nouveaux produits présentés
En plus des smartphones et de la tablette, Honor présentera :
Honor Watch 5 Pro, une montre connectée haut de gamme
EarBuds 4, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil
Honor souhaite renforcer sa position sur le segment premium, avec des appareils haut de gamme. Le constructeur a déjà montré qu'il savait faire sur l'entrée de gamme, mais doit apporter un nouveau lot d'appareils aux performances solides.
Disponibilité de la série Magic 8 en France
Pour l’instant, ces appareils seront annoncés pour le marché chinois. Leur disponibilité en Europe et aux États-Unis n’a pas encore été confirmée, mais Honor pourrait étendre leur commercialisation dans les mois suivant le lancement, comme à l'accoutumée.