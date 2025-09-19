Malgré l'embargo américain qui plombe encore ses ventes de smartphones en occident, Huawei continue de prospérer ailleurs. Et c’est grâce à ses montres connectées que le fabricant s'offre aujourd'hui une deuxième vie, au point d'être devenu en quelques années seulement le leader mondial de la catégorie.

Avec la Watch Ultimate 2, dévoilée ce 19 septembre, Huawei assoit sa nouvelle domination en lançant la première montre connectée capable de plonger jusqu'à 150 mètres (pour ceux qui voudraient battre un record du monde d'apnée ou tourner un remake d'Abyss)… et de communiquer sous l’eau (entre humains, pas avec les dauphins).

Une montre taillée pour l'aventure extrême

Conçue en métal liquide à base de zirconium, cerclée de céramique nanocristalline et protégée par un verre saphir, la Watch Ultimate 2 joue la carte de la robustesse et du luxe. Son écran Amoled LTPO 2.0 de 1,5 pouce (3,8 cm de diamètre) afficherait une impressionnante luminosité de 3 500 nits, garantissant à son propriétaire une lisibilité en toutes conditions, même en plein soleil sur la plage.