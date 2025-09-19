Le géant chinois dévoile la Watch Ultimate 2, une montre connectée haut de gamme qui résiste à 150 mètres de profondeur et introduit une inédite communication par sonar. Un pari audacieux qui confirme l'ascension de la marque sur le marché mondial des wearables.
Malgré l'embargo américain qui plombe encore ses ventes de smartphones en occident, Huawei continue de prospérer ailleurs. Et c’est grâce à ses montres connectées que le fabricant s'offre aujourd'hui une deuxième vie, au point d'être devenu en quelques années seulement le leader mondial de la catégorie.
Avec la Watch Ultimate 2, dévoilée ce 19 septembre, Huawei assoit sa nouvelle domination en lançant la première montre connectée capable de plonger jusqu'à 150 mètres (pour ceux qui voudraient battre un record du monde d'apnée ou tourner un remake d'Abyss)… et de communiquer sous l’eau (entre humains, pas avec les dauphins).
Une montre taillée pour l'aventure extrême
Conçue en métal liquide à base de zirconium, cerclée de céramique nanocristalline et protégée par un verre saphir, la Watch Ultimate 2 joue la carte de la robustesse et du luxe. Son écran Amoled LTPO 2.0 de 1,5 pouce (3,8 cm de diamètre) afficherait une impressionnante luminosité de 3 500 nits, garantissant à son propriétaire une lisibilité en toutes conditions, même en plein soleil sur la plage.
Le système de communication par sonar de la Huawei Watch Ultimate 2. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Mais la véritable innovation est ailleurs : la montre inaugure un système de communication inspiré du sonar qui permettrait d'envoyer des messages prédéfinis et des émojis montre-à-montre jusqu'à 30 mètres de distance, avec la possibilité d'émettre un SOS d'un simple geste jusqu’à 60 mètres. Le système fonctionne avec un émetteur-récepteur ayant une fréquence de 3 à 5 kHz et une interface simplifiée. Une première qui vise directement les plongeurs amateurs comme les explorateurs des grandes profondeurs.
Un couteau suisse technologique
La Watch Ultimate 2 ne se limite pas au monde du silence. Elle embarque aussi un GPS de précision (système à trois dimensions et compatible avec les six constellations de satellites disponibles, à savoir GPS, Galileo, BeiDou, Glossnass, QZSS et Navic), une connectivité eSIM avec réduction de bruit des appels par IA (4G ou 5G, la marque ne précise pas la compatibilité réseau), des cartes de golf en haute définition et un suivi outdoor complet (détection des chutes, mode urgence/SOS, surveillance en haute altitude, etc.). De Saint-Trop' à Courchevel en passant par Deauville, ou pour aller acheter le pain au coin de la rue, elle ne devrait pas défaillir.
À propos de défaillir, côté santé, Huawei intègre dans l'Ultimate 2 son système TruSense capable de mesurer 11 indicateurs clés comme le suivi de la saturation pulsée en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (ECG), mais aussi la qualité du sommeil ou, encore, les risques d'hypertension avec un système similaire à celui des nouvelles Apple Watch (disponible pour l'instant uniquement en Chine, le dispositif n'ayant sans doute pas encore été validé par les autorités de santé européennes). L’autonomie atteindrait pour sa part les 11 jours de fonctionnement en mode économie d'énergie et 4,5 jours en usage standard, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les meilleures références du marché.
Disponible en bleu (Ocean Blue) et noir (Compass Black, au look très baroudeur-plongeur) dès octobre en France à partir de 899€, la Watch Ultimate 2 confirme l'ambition de Huawei : dominer le marché premium des wearables et séduire les amateurs de sports extrêmes comme les passionnés de technologie.