La montre connectée Huawei Watch D2 revient cette année avec de nouvelles fonctions comme la détection de l'arythmie et de la tension, notamment lorsque vous dormez.
L'hypertension est l'une des pathologies les plus répandues aujourd'hui, et pourtant des millions de personnes ne savent pas qu'elles sont concernées, ou n'ont pas encore ressenti de symptomes assez importants qui les auraient poussé à consulter. La Huawei Watch D2, la montre connectée du constructeur chinois dédiée à l'analyse de la santé, revient dans une version mise à jour avec de nouvelles capacités de détection des signes d'arythmie et d'hypertension. L'objectif pour la marque est de parvenir à détecter les signes avant-coureurs pour prévenir des complications.
Un suivi complet de la pression artérielle 24H/24
La Huawei Watch D2 assure un suivi continu de la pression artérielle sur 24 heures, y compris pendant le sommeil. Elle s’appuie sur la technologie TruSense pour mesurer aussi la fréquence cardiaque, la SpO₂ et la variabilité du rythme cardiaque, offrant une vue d’ensemble sur l’état de santé de l’utilisateur ￼.
La montre propose également une fonction de détection des arythmies par onde de pouls. Elle fournit des alertes en temps réel et propose un suivi des tendances sur la durée, avec compatibilité iOS, Android et HarmonyOS.
Toutes ces informations sont accessibles directement au poignet, sans nécessiter d’équipement supplémentaire, ce qui rend la D2 pratique et adaptée à un usage régulier.
Huawei rappelle d'ailleurs à ce propos que la Watch D2 a été saluée par plusieurs spécialistes internationaux, dont le professeur George Stergiou, président de la Société Internationale d’Hypertension.
La Huawei Watch D2 dans son nouveau coloris bleu ©Huawei
Un nouveau coloris bleu plus élégant pour faire de la montre santé un accessoire de mode
Huawei a travaillé sur le confort et le style de sa nouvelle montre. Plus légère de 10 g que les précédentes générations, la D2 adopte un bracelet inspiré de la peau de requin et se dote d’un système à libération rapide pour en faciliter le changement.
Le design unibody de 26 mm accueille un écran AMOLED rectangulaire. En plus des coloris noir et blanc déjà disponibles, une version bleue vient enrichir la gamme pour séduire un public plus large et souhaitant un objet connecté à la fois performant, mais aussi élégant pour être porté tout au long de la journée.
Disponible dès à présent sur le Huawei Store et Amazon, la Watch D2 est livrée avec un bon d’achat de 30 € pour toute commande en ligne. Une offre de lancement qui accompagne l’arrivée de cette nouvelle déclinaison sur le marché mondial.