La Huawei Watch D2 assure un suivi continu de la pression artérielle sur 24 heures, y compris pendant le sommeil. Elle s’appuie sur la technologie TruSense pour mesurer aussi la fréquence cardiaque, la SpO₂ et la variabilité du rythme cardiaque, offrant une vue d’ensemble sur l’état de santé de l’utilisateur ￼.

La montre propose également une fonction de détection des arythmies par onde de pouls. Elle fournit des alertes en temps réel et propose un suivi des tendances sur la durée, avec compatibilité iOS, Android et HarmonyOS.

Toutes ces informations sont accessibles directement au poignet, sans nécessiter d’équipement supplémentaire, ce qui rend la D2 pratique et adaptée à un usage régulier.

Huawei rappelle d'ailleurs à ce propos que la Watch D2 a été saluée par plusieurs spécialistes internationaux, dont le professeur George Stergiou, président de la Société Internationale d’Hypertension.