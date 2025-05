Vous l’aurez compris, mon premier contact avec la Huawei Watch Fit 4 Pro est plutôt prometteur. La marque maitrise son sujet et propose une montre particulièrement bien premium tant au niveau de la fabrication que de ses spécifications techniques, à défaut d’être la plus élégante du marché. Elle est disponible à un prix de 279€, tandis que la Huawei Watch Fit 4 est proposée à un prix de 169€, avec quelques concessions sur le design en plus d’une luminosité moins importante.

Me reste désormais à chausser mes baskets pour évaluer plus en profondeur ses différentes capacités. Rendez-vous dans quelques jours, et autant de kilomètres.