Huawei annonce sa nouvelle Watch GT 4 : quelles nouveautés pour cette montre connectée ?

Cette diversité se retrouve aussi dans les coloris et matières proposés pour le bracelet : fluoroélastomère noir, acier inoxydable gris, composite vert et cuir marron pour le modèle masculin ; bracelet milanais doré, acier inoxydable argenté et cuir blanc pour le modèle féminin. Huawei semble vouloir miser sur l’élégance, en offrant à ses nouvelles montres un look toujours plus « premium ».

Un point à avoir en tête : la longévité de la batterie ne sera pas la même sur les deux modèles. La montre de 46 millimètres devrait assurer jusqu’à 2 semaines d’autonomie, tandis que la variante en 41 millimètres garantirait une seule semaine d’utilisation. Des chiffres qu’il conviendra bien sûr de vérifier dans un test en situation réelle ­— ce que nous ne manquerons pas de faire sur Clubic !