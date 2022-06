Ne choisissez plus entre style et fonctionnalités grâce aux dernières montres connectées de Huawei

La Huawei Watch GT 3 Pro existe également en Edition Céramique et celle-ci va encore plus loin dans l'esthétisme que sa compère. Conçue avec l'idée de créer un équilibre entre technologie et art, elle combine des inspirations de l'Orient et de l'Occident pour aboutir à un design qui fait à la fois dans le charme et dans la simplicité.

Pour la petite histoire, la montre a été développée avec en tête La Naissance de Venus, le chef-d’œuvre de Botticelli. On constate cette référence avec la lunette en or et argent en forme de coquillage ainsi que dans les 24 motifs de vagues.

Autre originalité de cette Huawei Watch GT 3 Pro Edition Céramique, son cadran à fleur évolue au fil de la journée, une petite attention aussi esthétique que symbolique représentant l'idée de la fuite du temps.