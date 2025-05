L’écran AMOLED, circulaire comme toujours pour cette gamme de montres, propose une surface de 46 mm, et une toute nouvelle version 42 mm pour les plus petits poignets, avec une luminosité maximale de 3 000 nits pour une lecture confortable en plein soleil.

Plus intrigant maintenant, le nouveau capteur baptisé X-Tap par la marque. Contrairement aux montres connectées actuelles, ce capteur est placé non pas sous l’appareil mais sur la tranche, entre la couronne et le bouton latéral. Ce dispositif permet, en posant le doigt dessus, d’obtenir de nombreuses informations santé d’un simple geste comme la fréquence cardiaque, le taux d’oxygnéation du sang ou encore le niveau de stress. Il intègre en outre un ECG et propose un nouveau mode de détection des signes d’hypertension.