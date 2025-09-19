La Watch GT 6 introduit une batterie en silicium haute densité, offrant une capacité 65 % supérieure à la génération précédente (et 37 % pour la version Pro). Cette avancée permet à la version 46 mm de tenir jusqu’à 21 jours en usage léger, tandis que la déclinaison 41 mm affiche une autonomie de 14 jours. Ces chiffres la placent parmi les montres les plus endurantes de sa catégorie.

Côté localisation, la montre intègre le nouveau système Sunflower, qui améliore la précision GPS lors d’activités comme le trail, le vélo ou la randonnée. Huawei nous a affirmé que sa dernière tocante offre une meilleure précision que certaines montres Garmin ou Samsung dans les villes, ainsi qu'en extérieur.