Huawei présente sa nouvelle Watch GT 6, qui mise sur une autonomie pouvant atteindre 21 jours et un GPS amélioré. La déclinaison Pro se distingue par un design plus premium et davantage d'options pour les cyclistes.
Huawei est aujourd'hui le leader mondial sur le marché des montres connectées et entend bien le rester avec la présentation en grandes pompes de sa nouvelle gamme, la GT 6. La smartwatch, déclinée dans une version GT 6 Pro, entend bien se hisser sur les épaules de la précédente génération, tout en proposant de nombreuses innovations et améliorations, notamment à l'attention des sportifs. Avec ces nouveaux modèles, la marque se renforce et ne cherche plus vraiment à concurrencer Apple ou Samsung, mais aussi des acteurs plus spécialisés comme Garmin pour toucher le grand public, et les athlètes confirmés. Sans oublier l'autonomie, peut-être le point le plus important de cette nouvelle gamme avec près de trois semaines d'utilisation entre deux charges au maximum.
Jusqu'à trois semaines d'autonomie pour la nouvelle montre Huawei
La Watch GT 6 introduit une batterie en silicium haute densité, offrant une capacité 65 % supérieure à la génération précédente (et 37 % pour la version Pro). Cette avancée permet à la version 46 mm de tenir jusqu’à 21 jours en usage léger, tandis que la déclinaison 41 mm affiche une autonomie de 14 jours. Ces chiffres la placent parmi les montres les plus endurantes de sa catégorie.
Côté localisation, la montre intègre le nouveau système Sunflower, qui améliore la précision GPS lors d’activités comme le trail, le vélo ou la randonnée. Huawei nous a affirmé que sa dernière tocante offre une meilleure précision que certaines montres Garmin ou Samsung dans les villes, ainsi qu'en extérieur.
À gauche, la version 41 mm, à droite le modèle 46 mm ©Huawei
Enfin, la GT 6 embarque le nouveau système TruSense, qui affine le suivi de la santé grâce à une analyse plus complète de la fréquence cardiaque (98 % de précision à vélo, 95 % pour le trial), de la variabilité du rythme et de la qualité du sommeil. L’application Huawei Health propose désormais des recommandations personnalisées pour améliorer récupération et bien-être au quotidien sous la forme de notifications.
Huawei Watch GT 6 Pro : boitier en titane et suivi complet pour les cyclistes
La déclinaison Pro se différencie par son design et ses matériaux. Elle adopte une lunette surélevée et un écran 5,5 % plus grand que celui de la génération précédente. Sa luminosité atteint 3 000 nits, assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil.
La Huawei GT 6 Pro ©Huawei
La montre associe verre saphir, boîtier en titane de qualité aéronautique et fond en céramique nanocristalline. Trois types de bracelets sont proposés : un modèle tissé marron, un en acier argenté et un en fluoroélastomère noir, adapté à une pratique sportive intensive.
Cette année, Huawei porte une attention toute particulière aux besoins des cyclistes, avec un mode revu de fond en comble. Le constructeur propose l'évaluation de la puissance cycliste virtuelle, une fonctionnalité inspirée des capteurs professionnels, permettant de mesurer l’intensité de l’effort en temps réel. La marque nous a indiqué que ce dispositif est une première mondiale dans l'univers des montres connectées. Elle peut également détecter automatiquement un exercice à vélo.
La montre prend aussi en charge des modes dédiés au ski, au golf et au trail, ainsi que les habituels suivis des courses à pied, marches ou encore la nage en eau libre et en bassin. Elle bénéficie d'ailleurs d'une protection IP69. 100 activités sportives sont incluses dans le logiciel de la montre pour couvrir le maximum d'activités.
Pour l'autonomie, la GT 6 Pro offre une autonomie jusqu'à 21 jours en utilisation typique, et 12 jours si vous utilisez la montre lors d'exercices, GPS activé.
Huawei Watch GT 6 : prix et disponibilité
La Huawei Watch GT 6 sera disponible en France à partir du 19 septembre 2025, au prix de 249,99 € pour la version classique et 379,99 € pour la GT 6 Pro. Une offre de lancement inclut une paire de FreeBuds 6i, un second bracelet, trois mois d’abonnement à Huawei Santé+ et deux mois à Komoot, valable jusqu’au 2 novembre 2025.
Enfin, les deux montres sont compatibles iOS et Android, un argument de poids pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas s'enfermer dans l'écosystème d'un constructeur.