L’année 2026 va voir émerger un nouveau format de smartphone pliant, et c’est Huawei qui devrait visiblement créer la surprise, avant Apple et son très attendu iPhone Fold.
En fin d’année, Apple devrait accompagner ses nouveaux iPhone 18 d’un tout premier téléphone pliable, lequel adopterait une forme particulière, loin des standards actuels. En attendant le géant américain, c’est le chinois Huawei qui a dégainé son nouveau modèle Pura X Max, qui reprend ce nouveau « form factor » à venir, comme l’a révélé The Verge.
Huawei déjà dans les pas de l’iPhone Fold
La nouvelle génération de smartphones pliants devrait faire la part belle à un format plus large, moins étiré que les modèles actuels. Avec son Pura X Max, qui devrait être officialisé la semaine prochaine, Huawei donne un bel aperçu de ce futur.
Le smartphone ultra-étroit appartiendra bientôt au passé. Désormais, place à un format plus large et assumé, doté d’un écran externe de 5,5 pouces (14 cm de diagonale) et d’un design pour le moins atypique, avec un format carré, façon passeport.
Une fois déployé, le Huawei Pura X Max offre une surface d’affichage de 7,69" (19,5 cm), exploitable aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, comme le met en avant le constructeur.
Un nouveau format à venir chez Huawei, Apple, Samsung…
Avec cette nouvelle génération, l’objectif est en quelque sorte de réinventer le smartphone pliable, et de proposer une expérience plus confortable, que ce soit pour le visionnage de vidéos, le jeu, le Web…
Côté design, les rendus officiels dévoilent un appareil décliné en blanc, orange et bleu, avec une pliure qui se fait discrète à l’usage et un module photo arrière composé de trois capteurs.
Certaines rumeurs évoquent une configuration plus ambitieuse, avec quatre modules au total (incluant un téléobjectif) ainsi que l’intégration de la puce Kirin 9030 made in China inaugurée en fin d’année dernière. Reste à savoir maintenant si le smartphone sera commercialisé en dehors de sa terre natale.
Outre Huawei et Apple, Samsung travaillerait également sur un Galaxy Z Fold de nouvelle génération, façon « Wild Fold », avec un format similaire.
Il y a quelques semaines, on découvrait les premières images du prochain smartphone pliable de chez Google, le Pixel 11 Pro Fold, lequel ne devrait pas chambouler la formule initiée l’an dernier par le géant américain.