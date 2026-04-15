Avec cette nouvelle génération, l’objectif est en quelque sorte de réinventer le smartphone pliable, et de proposer une expérience plus confortable, que ce soit pour le visionnage de vidéos, le jeu, le Web…

Côté design, les rendus officiels dévoilent un appareil décliné en blanc, orange et bleu, avec une pliure qui se fait discrète à l’usage et un module photo arrière composé de trois capteurs.