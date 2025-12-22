Samsung n'en a pas encore terminé avec les téléphones pliables. Face à l'arrivée imminente d'Apple sur ce marché, le géant coréen planche sur un nouveau modèle, au format inédit, baptisé Wide Fold.
Le marché des téléphones pliables est encore loin de nous avoir révélé tout son potentiel. Alors qu'Apple s'apprête à envahir ce marché avec l'iPhone Fold, et que de premières images commencent d'ailleurs à envahir la Toile, Samsung prépare d'ores et déjà sa contre-attaque. D'après des informations relayées par le média sud-coréen ETNews, le constructeur travaillerait sur un appareil inédit baptisé Wide Fold, dont les caractéristiques ressemblent étrangement à celles prêtées au futur iPhone pliable.
Samsung prépare un nouveau smartphone pliant pour concurrencer l'iPhone Fold
Le Wide Fold devrait marquer une rupture nette avec la lignée actuelle des Galaxy Z Fold. En effet, celui-ci s’écarterait du format vertical habituel de la série pour adopter un format plus large. Le rapport évoque un écran interne OLED de 7,6 pouces au ratio 4:3, accompagné d’un écran externe de 5,4 pouces. Déplié, l’appareil se rapprocherait d’un petit carnet ou d’un passeport en termes de proportion, selon les informations relayées par Android Authority, ce qui le distinguerait du Galaxy Z Fold 7 et de son écran extérieur plus allongé.
Vous remarquerez que cette orientation coïnciderait fortement avec les rumeurs concernant le premier iPhone pliable, décrit comme disposant d’un écran interne de 7,76 pouces au ratio 4:3, soit des dimensions sensiblement proches. Les deux appareils pourraient donc adopter des silhouettes quasi similaires une fois ouverts, bien qu'il soit encore trop tôt pour l'affirmer.
Selon une source industrielle citée par ETNews, l’objectif de Samsung avec le Wide Fold serait d’améliorer la stabilité, la prise en main à deux mains et le confort pour la lecture, la navigation ou encore le visionnage de contenus.
Flip, Fold, TriFold, Wide… Samsung veut monopoliser le segment des téléphones pliants
Sachez que ce Wide Fold n’aurait pas vocation à remplacer le modèle pliable vertical déjà existant chez Samsung. Le constructeur prévoirait plutôt d’élargir sa série Z à trois appareils : un Galaxy Z Flip, un Galaxy Z Fold au format habituel et ce nouveau modèle plus large, pour l'heure baptisé Wide Fold. Si cette stratégie venait à se confirmer, cela donnerait à Samsung l’offre la plus étendue parmi les fabricants de smartphones pliants, d'autant que le géant vient tout juste de commercialiser en Corée son modèle à triple volet, le Galaxy Z TriFold.
Autre élément évoqué dans le rapport de ETNews : le Wide Fold bénéficierait d’une recharge sans fil 25 W, qui constituerait la vitesse sans fil la plus élevée jamais proposée par Samsung. Selon toute vraisemblance, cette technologie devrait d’abord apparaître sur le Galaxy S26 Ultra avant d’arriver ensuite sur les modèles pourvus d'écrans pliables.
Le lancement du Wide Fold serait prévu pour l’automne 2026, soit potentiellement juste avant la sortie supposée de l’iPhone Fold, désormais envisagée pour le début d'année 2027.