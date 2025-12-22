Le Wide Fold devrait marquer une rupture nette avec la lignée actuelle des Galaxy Z Fold. En effet, celui-ci s’écarterait du format vertical habituel de la série pour adopter un format plus large. Le rapport évoque un écran interne OLED de 7,6 pouces au ratio 4:3, accompagné d’un écran externe de 5,4 pouces. Déplié, l’appareil se rapprocherait d’un petit carnet ou d’un passeport en termes de proportion, selon les informations relayées par Android Authority, ce qui le distinguerait du Galaxy Z Fold 7 et de son écran extérieur plus allongé.

Vous remarquerez que cette orientation coïnciderait fortement avec les rumeurs concernant le premier iPhone pliable, décrit comme disposant d’un écran interne de 7,76 pouces au ratio 4:3, soit des dimensions sensiblement proches. Les deux appareils pourraient donc adopter des silhouettes quasi similaires une fois ouverts, bien qu'il soit encore trop tôt pour l'affirmer.

Selon une source industrielle citée par ETNews, l’objectif de Samsung avec le Wide Fold serait d’améliorer la stabilité, la prise en main à deux mains et le confort pour la lecture, la navigation ou encore le visionnage de contenus.