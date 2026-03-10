Aujourd'hui, de nouvelles fuites nous permettent de jeter un œil sur des rendus du smartphone pliable Google Pixel 11 Pro Fold. Et à première vue, il ne faudra pas trop attendre de nouveautés !
Cela fait à peine six mois que Google a sorti sa nouvelle série de Pixel 10. Mais le géant américain a évidemment déjà bien avancé sur la série suivante, les Pixel 11, qu'on devrait découvrir durant l'été 2026. Une série qui aura droit, sous le capot, à des améliorations qui pourraient accroître sa vitesse et son autonomie, et peut-être arriver avec un équivalent du Face ID, tout aussi performant. Par contre niveau design, il semble qu'il y ait eu moins de réflexion de la part du fabricant.
Le Google Pixel 11 Pro Fold apparaît dans des rendus
Les rendus en fuite, c'est toujours une façon assez agréable de pouvoir jeter un œil sur un smartphone bien des mois avant sa sortie. Aujourd'hui, on a ainsi pu jeter un œil sur ce à quoi devrait ressembler le prochain iPhone Fold. Et en ce mardi 10 mars, on peut dire que c'est double ration, car un autre appareil se dévoile en images.
Il s'agit ici du prochain smartphone pliable de Google, le Pixel 11 Pro Fold, dont plusieurs images viennent d'être fuitées par le leaker Onleak et par Android Authority. Vous pouvez maintenant l'observer sous toutes les coutures, simplement en jetant un œil juste en dessous.
De très légers changements au programme
Comme peuvent très vite s'en rendre compte ceux qui connaissent le Pixel 10 Pro Fold, Google n'a pas vraiment beaucoup innové question design, ce nouveau smartphone pouvant être facilement confondu avec celui actuellement en vente. On peut seulement remarquer deux changements.
Le premier changement apparaît au niveau du bloc photo au dos. Dans la version actuelle, le Flash LED et le microphone sont installés à droite de l'îlot, en dehors des deux pilules accueillant les capteurs. Dans le Pixel 11 Pro Fold, ces éléments sont intégrés directement au sein des pilules.
Le second changement est à trouver du côté de l'épaisseur, avec un Google Pixel 11 Pro Fold qui sera un peu plus fin. Il devrait ainsi afficher une épaisseur de 4,8 mm quand il est ouvert, et de 10,1 mm quand il est fermé, contre 5,2 mm et 10,8 mm respectivement pour le Pixel 10 Pro Fold. Assez pour faire la différence ?