Les rendus en fuite, c'est toujours une façon assez agréable de pouvoir jeter un œil sur un smartphone bien des mois avant sa sortie. Aujourd'hui, on a ainsi pu jeter un œil sur ce à quoi devrait ressembler le prochain iPhone Fold. Et en ce mardi 10 mars, on peut dire que c'est double ration, car un autre appareil se dévoile en images.

Il s'agit ici du prochain smartphone pliable de Google, le Pixel 11 Pro Fold, dont plusieurs images viennent d'être fuitées par le leaker Onleak et par Android Authority. Vous pouvez maintenant l'observer sous toutes les coutures, simplement en jetant un œil juste en dessous.