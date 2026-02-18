Du côté de chez Google, on veut pouvoir rivaliser avec le Face ID des iPhone. Et ça pourrait bien être le cas avec le prochain Pixel 11 !
Tous ceux qui ont dans la poche un appareil Google Pixel commençant au moins à la génération Pixel 7 le savent. Ils peuvent déverrouiller leur appareil avec un fonctionnalité de reconnaissance faciale similaire à Face ID. Mais cette fonctionnalité n'est pas encore au niveau de ce qui se fait du côté de chez Apple, raison pour laquelle Google travaille à une nouvelle mouture, qui serait bien meilleure.
Le Project Toscana, une nouvelle reconnaissance faciale pour les Google Pixel ?
Un nom flotte actuellement parmi les équipes de Google : Project Toscana. Selon Android Authority, il s'agirait du nouveau système de reconnaissance faciale sur lequel le géant américain serait en train de travailler. Ce dernier serait destiné non seulement à ses Chromebook, mais aussi aux smartphones Pixel.
Un nouveau système d'autant plus intéressant qu'il permettrait d'être intégré à la prochaine série de smartphones Pixel 11 sans nécessiter l'ajout de capteurs supplémentaires. Et puis, surtout, il apporterait la solution à un problème assez connu chez les Pixel.
Le système fonctionnera même avec une mauvaise luminosité
En effet, la fonctionnalité de « Face Unlock », qui permet de déverrouiller son appareil mais aussi d'utiliser certaines applications sécurisées (comme Google Pay), a un défaut majeur jusque-là : son fonctionnement en environnement à faible luminosité.
Dans ces situations, la fonctionnalité est beaucoup plus difficile à utiliser (et certains même la disent tout simplement inutile). Or, d'après la source d'Android Authority, la solution développée dans le cadre du Project Toscana permettrait à la reconnaissance faciale de fonctionner aussi bien avec peu de lumière, à l'instar du Face ID du concurrent Apple. Celle-ci ajoute aussi que la reconnaissance faciale fonctionnerait aussi rapidement que Face ID.
Si Google réussissait à intégrer un tel système, sans ajouter de capteur, pour son Google Pixel 11, ce serait un véritable argument de vente que le géant pourrait mettre en avant.