En effet, la fonctionnalité de « Face Unlock », qui permet de déverrouiller son appareil mais aussi d'utiliser certaines applications sécurisées (comme Google Pay), a un défaut majeur jusque-là : son fonctionnement en environnement à faible luminosité.

Dans ces situations, la fonctionnalité est beaucoup plus difficile à utiliser (et certains même la disent tout simplement inutile). Or, d'après la source d'Android Authority, la solution développée dans le cadre du Project Toscana permettrait à la reconnaissance faciale de fonctionner aussi bien avec peu de lumière, à l'instar du Face ID du concurrent Apple. Celle-ci ajoute aussi que la reconnaissance faciale fonctionnerait aussi rapidement que Face ID.

Si Google réussissait à intégrer un tel système, sans ajouter de capteur, pour son Google Pixel 11, ce serait un véritable argument de vente que le géant pourrait mettre en avant.