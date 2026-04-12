Les smartphones pliables souffrent d'un défaut visible depuis leur apparition : la marque de pliure qui barre l'écran. Apple prétend avoir réduit ce problème de manière considérable. Selon Gurman, le pli restera « moins visible lorsque l'appareil est déplié » comparé aux modèles concurrents. L'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, avait évoqué un écran intérieur « pratiquement sans pli ». Gurman a toutefois tempéré ces affirmations en précisant qu'Apple utilise une technologie qui « réduit le pli sans l'éliminer totalement ».

Quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même : rendre l’expérience visuelle plus homogène. Le futur appareil adopterait un format à ouverture latérale, comme un livre. Une fois déplié, il proposerait un écran interne d’environ 7,7 pouces, pensé pour regarder des vidéos, jouer ou utiliser plusieurs applications côte à côte à la façon d'un iPad.