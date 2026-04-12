Le premier smartphone pliant d’Apple pourrait être présenté en septembre, avec un nom qui sonne comme une déclaration d’intention face à la concurrence. Les ingénieurs assurent avoir atténué deux défauts persistants qui freinent encore l’adoption de ce format.
Un leaker actif sur le réseau social chinois Weibo a récemment lâché une information : le téléphone pliant qu'Apple s'apprête à lancer porterait le nom d'iPhone Ultra. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources fiables au sein de la firme de Cupertino, confirme l'arrivée imminente du produit et détaille les avancées techniques revendiquées par les équipes de développement. Deux axes de progrès ressortent : la qualité de l'écran et la robustesse globale, deux faiblesses récurrentes des appareils pliants actuellement sur le marché.
Apple veut faire disparaître le talon d’Achille des écrans pliables
Les smartphones pliables souffrent d'un défaut visible depuis leur apparition : la marque de pliure qui barre l'écran. Apple prétend avoir réduit ce problème de manière considérable. Selon Gurman, le pli restera « moins visible lorsque l'appareil est déplié » comparé aux modèles concurrents. L'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, avait évoqué un écran intérieur « pratiquement sans pli ». Gurman a toutefois tempéré ces affirmations en précisant qu'Apple utilise une technologie qui « réduit le pli sans l'éliminer totalement ».
Quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même : rendre l’expérience visuelle plus homogène. Le futur appareil adopterait un format à ouverture latérale, comme un livre. Une fois déplié, il proposerait un écran interne d’environ 7,7 pouces, pensé pour regarder des vidéos, jouer ou utiliser plusieurs applications côte à côte à la façon d'un iPad.
Un iPhone Ultra plus solide que les pliants actuels ?
L'autre chantier concerne la durabilité. Les smartphones pliants sont souvent critiqués pour leur fragilité, notamment au niveau de la charnière ou de l’écran flexible. Apple chercherait à rassurer sur ce point. Les ingénieurs d'Apple estiment en effet avoir résolu les défaillances structurelles qui handicapent les téléphones pliants. Dans son article, Gurman déclare que les équipes pensent « avoir résolu les problèmes de qualité d'écran et de durabilité globale, deux défauts persistants dans cette catégorie d'appareils ».
Côté équipement, les rumeurs évoquent une configuration assez classique : deux capteurs photo à l’arrière, une caméra frontale et un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation, plutôt qu’un système Face ID. Un écran externe d’environ 5,3 pouces permettrait une utilisation rapide sans ouvrir l’appareil. Enfin, si des bruits de couloir sont récemment venus semer le doute quant à sa fenêtre de commercialisation, l'iPhone Ultra serait bel et bien toujours prévu pour le mois de septembre.