Deux actus sur l'iPhone Fold le même jour ? Écoutez, ce n'est pas nous qui faisons les règles. Le fait est qu'un produit aussi attendu qu'un nouvel iPhone au format inédit, ça n'arrive pas tous les jours. D'autant que ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est une nouvelle rumeur signée de l'informateur réputé Digital Chat Station, lequel croit savoir que le nom « iPhone Fold » est incorrect.