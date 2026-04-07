Alors que l'horloge tourne, de nouvelles prédictions viennent alimenter le moulin des rumeurs concernant le premier smartphone pliant d'Apple. Et si on s'était fourvoyé pendant tout ce temps ?
Deux actus sur l'iPhone Fold le même jour ? Écoutez, ce n'est pas nous qui faisons les règles. Le fait est qu'un produit aussi attendu qu'un nouvel iPhone au format inédit, ça n'arrive pas tous les jours. D'autant que ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est une nouvelle rumeur signée de l'informateur réputé Digital Chat Station, lequel croit savoir que le nom « iPhone Fold » est incorrect.
Un "Ultra" plutôt qu'un Fold
D'après le leaker chinois, dont les propos sont rapportés par MacRumors, le premier iPhone pliant ne sera donc pas baptisé "iPhone Fold", mais "iPhone Ultra". Un virage plutôt radical, s'il venait à s'avérer, qui nous dit déjà beaucoup sur la stratégie d'Apple concernant son nouveau produit.
Quand on parle de "Fold", on sait immédiatement de quoi on parle. Samsung a donné le La il y a six ans déjà, avec le Galaxy Fold (devenu Galaxy Z Fold depuis). Dans l'imaginaire collectif, un smartphone "Fold" se plie. C'est comme ça. Un "Ultra", par contre ? Plus difficile à définir.
Ce ne serait pourtant pas la première fois qu'Apple utilise cette particule. L'exemple le plus évident est d'ailleurs actuel : l'Apple Watch Ultra — soit la meilleure montre connectée de son catalogue actuel. Alors, que faut-il comprendre de cette nomenclature ?
Pourquoi c'est plus important qu'il y paraît
Le terme "Fold" semble embêter Apple. Est-ce parce que le marché est déjà bien garni en références concurrentes portant un nom similaire ? Possible. M'est avis que c'est plutôt une question de gamme, et de continuité de son catalogue.
Aujourd'hui, un iPhone peut être classique, Air, Pro, voire Pro Max. Xiaomi nous l'a enseigné : l'Ultra, ça vient en bout de chaîne alimentaire, c'est "mieux" que le Pro. Faut-il comprendre qu'Apple songe à faire de son smartphone pliant son nouveau mètre-étalon, et pas simplement une proposition alternative comme peut l'être l'iPhone Air ? Le mois dernier, Mark Gurman (Bloomberg) rapportait pour sa part que les futurs MacBook avec écran OLED pourraient, eux aussi, être baptisés "Ultra".
On s'en tiendra à des spéculations pour le moment, à moins de devoir se coiffer de notre plus beau chapeau en aluminium. Reste que ce smartphone ambitieux (qui n'est pas attendu à moins de 2000€) pourrait finalement ne pas sortir cette année.