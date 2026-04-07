Le premier iPhone pliable rencontrerait des difficultés en phase de test. Un retard dans son lancement ne serait plus à exclure.
Apple travaille sur un iPhone pliable depuis plusieurs années, mais le projet reste entouré d’incertitudes. Alors que les rumeurs évoquent un lancement en 2026, de nouveaux éléments viennent fragiliser ce calendrier. Selon plusieurs sources, des problèmes techniques seraient apparus lors des premières phases de production. Une situation qui pourrait repousser l’arrivée de ce modèle très attendu, dans un marché déjà largement investi par la concurrence.
Un lancement retardé pour pallier certains problèmes de fabrication
Le développement de l’iPhone pliable aurait récemment rencontré plus de difficultés que prévu comme l’explique Engadget.
Ces problèmes seraient apparus lors de la phase de validation technique, une étape clé du processus industriel qui précède la production à grande échelle. Cette phase permet de vérifier la fiabilité du design, notamment sur des éléments critiques comme l’écran pliable ou la charnière.
Apple et ses partenaires industriels travailleraient activement à corriger ces défauts, mais certaines solutions techniques ne seraient pas encore totalement satisfaisantes.
Selon plusieurs sources proches des sous-traitants du constructeur californien, ces obstacles pourraient retarder les premières expéditions de plusieurs mois. Le calendrier initial, qui visait un lancement autour de la gamme iPhone 18, serait désormais plus incertain.
Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur évoque une sortie de l’iPhone pliant décalée à la fin de l’année 2025, possiblement au mois de novembre. Apple ne voudrait pas rater les fêtes de fin d’année, mais pourrait tabler sur une sortie juste avant Noël, comme l'iPhone X en 2017.
Les premières unités de test seraient sorties des usines
L’iPhone pliable serait un produit important pour Apple en termes d’image, même s’il ne devrait peser que moins de 10 % des volumes totaux d’iPhone. L’objectif serait avant tout de relancer l’intérêt autour de la gamme, avec un format inédit pour la marque. Apple viserait une production initiale de plusieurs millions d’unités.
En parallèle, des signes plus positifs existent. Le partenaire Foxconn aurait déjà lancé une phase de production test, une étape préalable à l’industrialisation. Si aucun problème majeur n’est détecté, la production pourrait ensuite monter en cadence.
Le smartphone adopterait un format proche d’une tablette une fois déplié, avec un écran d’environ 7,8 pouces, et un design particulièrement fin. Mais ces choix impliqueraient des compromis, notamment sur certains composants comme le système photo ou les technologies de reconnaissance faciale. Apple chercherait également à réduire au maximum la marque visible au niveau du pli, un défi technique majeur pour ce type d’appareil.
L’iPhone pliant devrait, en toute logique, être le smartphone le plus important cette année pour la marque américaine, après un iPhone Air dont les ventes ont déçu. Impossible de se louper, quitte à retarder de quelques semaines un lancement très attendu.