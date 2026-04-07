Le développement de l’iPhone pliable aurait récemment rencontré plus de difficultés que prévu comme l’explique Engadget.

Ces problèmes seraient apparus lors de la phase de validation technique, une étape clé du processus industriel qui précède la production à grande échelle. Cette phase permet de vérifier la fiabilité du design, notamment sur des éléments critiques comme l’écran pliable ou la charnière.

Apple et ses partenaires industriels travailleraient activement à corriger ces défauts, mais certaines solutions techniques ne seraient pas encore totalement satisfaisantes.

Selon plusieurs sources proches des sous-traitants du constructeur californien, ces obstacles pourraient retarder les premières expéditions de plusieurs mois. Le calendrier initial, qui visait un lancement autour de la gamme iPhone 18, serait désormais plus incertain.

Depuis plusieurs semaines déjà, la rumeur évoque une sortie de l’iPhone pliant décalée à la fin de l’année 2025, possiblement au mois de novembre. Apple ne voudrait pas rater les fêtes de fin d’année, mais pourrait tabler sur une sortie juste avant Noël, comme l'iPhone X en 2017.