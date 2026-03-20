Le calendrier des prochains iPhone pourrait évoluer. Un analyste évoque un lancement décalé pour le premier modèle pliable d’Apple.
Apple préparerait-il un changement de rythme pour ses iPhone ? Selon de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement, la marque envisagerait de revoir son calendrier habituel. Au cœur des discussions : l’arrivée d’un iPhone pliable, qui ne serait pas lancé en même temps que les modèles Pro. Une stratégie qui rappelle certaines sorties passées, et qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la diversification de la gamme.
L’iPhone Fold sera présent sous le sapin, mais pas avant
D’après l’analyste Tim Long, cité dans une note de recherche, Apple prévoirait de lancer ses iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, comme à son habitude. Mais le modèle pliable ne ferait pas partie de cette première vague.
Les premières expéditions de cet appareil pourraient débuter en décembre, soit plusieurs mois après les modèles haut de gamme classiques. Un décalage qui n’est pas inédit dans l’histoire de l’iPhone. En 2017, Apple avait déjà opté pour une stratégie similaire, avec les iPhone 8 lancés en septembre, puis l’iPhone X en novembre.
Ce calendrier suggère que le modèle pliable pourrait être positionné comme un produit à part, potentiellement plus expérimental ou plus complexe à produire. À ce stade, il s’agit toutefois d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement, à prendre avec prudence.
Des lancements en deux temps pour étaler les sorties toute l’année
Autre élément évoqué, et déjà murmuré ces derniers mois : Apple pourrait revoir l’organisation de ses lancements. Le modèle iPhone 18 “standard” ne serait pas présenté en même temps que les versions Pro, mais plutôt en mars de l’année suivante.
Ce lancement différé pourrait s’accompagner de deux autres appareils. L’analyste mentionne notamment un iPhone 18e, ainsi qu’un modèle supplémentaire dont la nature reste incertaine : soit un iPhone 18 Plus, soit une nouvelle version d’un iPhone Air.
Ce point soulève des interrogations. Le retour d’un modèle Plus n’a pas été largement évoqué jusqu’ici, et les précédents formats Plus ou Air n’ont pas rencontré un succès marqué selon plusieurs analyses du marché.
Ces informations restent donc à considérer avec réserve. Elles dessinent néanmoins une tendance : Apple pourrait chercher à étaler ses lancements sur l’année et à différencier davantage ses modèles, en particulier avec l’arrivée attendue d’un iPhone pliable.