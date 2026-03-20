D’après l’analyste Tim Long, cité dans une note de recherche, Apple prévoirait de lancer ses iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, comme à son habitude. Mais le modèle pliable ne ferait pas partie de cette première vague.

Les premières expéditions de cet appareil pourraient débuter en décembre, soit plusieurs mois après les modèles haut de gamme classiques. Un décalage qui n’est pas inédit dans l’histoire de l’iPhone. En 2017, Apple avait déjà opté pour une stratégie similaire, avec les iPhone 8 lancés en septembre, puis l’iPhone X en novembre.

Ce calendrier suggère que le modèle pliable pourrait être positionné comme un produit à part, potentiellement plus expérimental ou plus complexe à produire. À ce stade, il s’agit toutefois d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement, à prendre avec prudence.