L'iPhone 17e n'offre pas de nouvel écran, qui conserve sa dalle OLED 6,1 pouces, son taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz et sa bonne vieille encoche. Et cela devrait durer encore quelque temps.

Les premiers échos en provenance d'Asie nous expliquent que l'iPhone 18e conserverait le même écran 60 Hz, une dalle tout à fait honorable et bien calibrée, mais dépassée si l’on compare à la concurrence. Les constructeurs asiatiques, mais aussi Google, n’ont pas hésité à faire sauter ces limitations et proposent des écrans OLED 90, voire 120 Hz, sur la majorité de leurs smartphones d’entrée de gamme.

Apple, quant à elle, ne veut pas encore faire perdre un avantage marketing à l'iPhone 17, qui lui intègre une dalle LTPO ProMotion, avec rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Et l'iPhone 18 devrait aussi être protégé. On apprend en effet que l’écran ProMotion n'arrivera pas avant l'iPhone 19e.

Si Apple suit son rythme de renouvellement annuel, l'iPhone 19e pourrait sortir en début d’année 2028, soit dans deux ans. Si ces rumeurs se confirment, l’attente risque d’être particulièrement longue pour les consommateurs intéressés par cette gamme d’iPhone, mais qui souhaitent un affichage moderne avant de passer à la caisse.