Si vous attendiez un éventuel iPhone 18e pour enfin profiter d’un écran moderne sur votre smartphone, désolé de vous décevoir, mais il faudra encore patienter.
Ce mois de mars 2025 est un mois particulièrement important pour Apple. La marque américaine a annoncé un nombre important de produits, dont le MacBook Neo qui vient casser le prix d’entrée de la gamme Mac. Cette annonce a, il faut le dire, un peu éclipsé le lancement de l’iPhone 17e. Le smartphone d’Apple est passé sous les radars, pas aidé par un petit manque de nouveautés. Pour le grand public, l’appareil reste identique au précédent, malgré quelques vraies améliorations techniques. Certains attendent déjà un iPhone 18e l'année prochaine pour un vrai ravalement de façade, mais selon les premières rumeurs qui nous arrivent, ce n’est pas prêt d’arriver.
L’écran 120 Hz attendrait 2028
L'iPhone 17e n'offre pas de nouvel écran, qui conserve sa dalle OLED 6,1 pouces, son taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz et sa bonne vieille encoche. Et cela devrait durer encore quelque temps.
Les premiers échos en provenance d'Asie nous expliquent que l'iPhone 18e conserverait le même écran 60 Hz, une dalle tout à fait honorable et bien calibrée, mais dépassée si l’on compare à la concurrence. Les constructeurs asiatiques, mais aussi Google, n’ont pas hésité à faire sauter ces limitations et proposent des écrans OLED 90, voire 120 Hz, sur la majorité de leurs smartphones d’entrée de gamme.
Apple, quant à elle, ne veut pas encore faire perdre un avantage marketing à l'iPhone 17, qui lui intègre une dalle LTPO ProMotion, avec rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Et l'iPhone 18 devrait aussi être protégé. On apprend en effet que l’écran ProMotion n'arrivera pas avant l'iPhone 19e.
Si Apple suit son rythme de renouvellement annuel, l'iPhone 19e pourrait sortir en début d’année 2028, soit dans deux ans. Si ces rumeurs se confirment, l’attente risque d’être particulièrement longue pour les consommateurs intéressés par cette gamme d’iPhone, mais qui souhaitent un affichage moderne avant de passer à la caisse.
Apple travaille sur de nouvelles technologies d’écran pour gagner de la place, et de la batterie
Si Apple se décide à adopter une dalle LTPO pour son iPhone 19e, c'est qu'elle aura mieux à proposer sur ces smartphones plus onéreux. En effet, la marque compte adopter un écran LTPO+. Cette technologie est à la fois plus économe en énergie – et l’autonomie est la mère des batailles sur le marché des smartphones – mais pourrait aussi permettre au constructeur de supprimer en partie l’encoche de l’iPhone.Certains composants nécessaires à Face ID pourraient être intégrés sous la dalle, avec une Dynamic Island toujours présente, mais réduite sensiblement lorsque le téléphone n’est pas utilisé.
Apple travaillerait aussi sur une évolution plus discrète mais stratégique de ses écrans avec la technologie CoE (Color Filter on Encapsulation). Celle-ci remplacerait le film polarisant traditionnel des dalles OLED par un filtre coloré directement intégré, ce qui permettrait à la fois de réduire l’épaisseur des écrans, d’améliorer la transmission de la lumière et de limiter la consommation d’énergie.
En supprimant certains composants classiques et en optimisant la structure de l’affichage, Apple pourrait ainsi concevoir des appareils plus fins, notamment pour ses futurs modèles comme l’iPhone Air ou l’iPhone Fold. Cette innovation reste toutefois complexe à industrialiser et ne serait pas attendue avant 2028.