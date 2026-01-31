Apple s'apprête à bouleverser son calendrier de sortie habituel en renonçant au lancement simultané de toute sa gamme d'iPhone. Selon plusieurs sources concordantes, la marque à la pomme devrait désormais échelonner les sorties de ses nouveaux modèles sur plusieurs mois.
Depuis une quinzaine d'années, Apple organisait ses lancements selon un calendrier bien rodé : présentation à l'automne, disponibilité immédiate pour l'ensemble de la gamme. Cette approche permettait aux consommateurs de choisir entre les différentes versions dès le jour J. Mais cette année devrait marquer un tournant pour les amateurs de la Pomme croquée. D'après un nouveau rapport, la firme de Cupertino prévoit de lancer ses modèles haut de gamme en premier, repoussant ainsi la version standard de l'iPhone 18 au printemps 2027.
iPhone 18 : une sortie différée pour le modèle standard
Les informations recueillies auprès de sources industrielles convergent vers le même scénario. Apple préparerait au moins cinq nouveaux modèles d’iPhone, mais tous ne verraient pas le jour simultanément. Les trois déclinaisons premium, à savoir iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone pliant tant attendu, devraient arriver sur le marché durant le second semestre 2026. Le modèle standard, quant à lui, ne verrait le jour qu’au premier semestre 2027.
Cette réorganisation répond à de multiples contraintes. La pénurie persistante de composants mémoire contraint Apple à optimiser sa chaîne d'approvisionnement. À ce propos, voici ce qu'a confié un responsable chez un fournisseur de la marque californienne, selon ce qui nous est rapporté de Digital Trends : « La fluidité de la chaîne d'approvisionnement constitue l'un des défis majeurs pour cette année, et le changement de stratégie marketing a également joué un rôle dans la décision de privilégier les modèles premium ».
Un rituel inchangé depuis 2011 menacé par la stratégie d’Apple
Au-delà des problèmes logistiques, cette décision vise à maximiser les revenus générés par les appareils les plus onéreux face à la hausse des coûts de production. Le développement du premier iPhone pliant exige des processus de fabrication complexes et l'utilisation de matériaux inédits, nécessitant davantage de temps pour atteindre les standards de qualité exigés par Apple.
Du point de vue marketing, cette approche séquencée offre également plus de souplesse. Apple pourra concentrer ses efforts promotionnels sur chaque segment au moment opportun, sans diluer l'attention du public. La société devrait prochainement organiser une réunion élargie avec ses fournisseurs à Apple Park, incluant davantage de fabricants de composants et de matériaux afin de garantir la continuité de la chaîne logistique tout au long de l'année.
Depuis la sortie de l’iPhone 4s en octobre 2011, Apple avait installé un rituel immuable : chaque nouvelle génération d’iPhone était dévoilée à l’automne et commercialisée dans la foulée, avec l’ensemble de la gamme disponible en même temps. Qu’il s’agisse des modèles standards ou des déclinaisons plus haut de gamme, tous arrivaient sur le marché la même année, sans décalage de plusieurs mois entre les versions. Une mécanique devenue une référence pour les consommateurs comme pour l’industrie, que la stratégie envisagée pour l’iPhone 18 viendrait bousculer pour la première fois en près de quinze ans.