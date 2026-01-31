Au-delà des problèmes logistiques, cette décision vise à maximiser les revenus générés par les appareils les plus onéreux face à la hausse des coûts de production. Le développement du premier iPhone pliant exige des processus de fabrication complexes et l'utilisation de matériaux inédits, nécessitant davantage de temps pour atteindre les standards de qualité exigés par Apple.

Du point de vue marketing, cette approche séquencée offre également plus de souplesse. Apple pourra concentrer ses efforts promotionnels sur chaque segment au moment opportun, sans diluer l'attention du public. La société devrait prochainement organiser une réunion élargie avec ses fournisseurs à Apple Park, incluant davantage de fabricants de composants et de matériaux afin de garantir la continuité de la chaîne logistique tout au long de l'année.

Depuis la sortie de l’iPhone 4s en octobre 2011, Apple avait installé un rituel immuable : chaque nouvelle génération d’iPhone était dévoilée à l’automne et commercialisée dans la foulée, avec l’ensemble de la gamme disponible en même temps. Qu’il s’agisse des modèles standards ou des déclinaisons plus haut de gamme, tous arrivaient sur le marché la même année, sans décalage de plusieurs mois entre les versions. Une mécanique devenue une référence pour les consommateurs comme pour l’industrie, que la stratégie envisagée pour l’iPhone 18 viendrait bousculer pour la première fois en près de quinze ans.