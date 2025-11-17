Apple envisagerait un changement majeur pour l’iPhone 18 en 2026 : au lieu d’un lancement simultané pour toute la gamme, la firme pourrait opter pour un calendrier étalé, avec plusieurs modèles présentés à des moments différents.

L’idée serait d’introduire un cycle à deux temps — un premier duo de modèles premium en septembre avec l'iPhone 18 Pro, le modèle Pro Max et un éventuel iPhone pliant, puis une seconde vague au printemps 2027, et qui englobe les modèles grand public.

Cette stratégie offrirait à Apple davantage de flexibilité, notamment pour gérer des composants distincts ou des nouveautés techniques complexes nécessitant des calendriers de production différents.

Ce mouvement redistribuerait aussi l’attention médiatique. Avec deux pics d’annonce au lieu d’un, Apple pourrait occuper l’espace médiatique plus longtemps, réduire la pression sur sa chaîne logistique et donner plus de visibilité à des modèles parfois éclipsés par les versions Pro.

Enfin, ce découpage pourrait être lié à l’arrivée de technologies plus ambitieuses : nouveau design, nouveaux capteurs, puces maison plus puissantes, ou encore intégration poussée d’Apple Intelligence. En d’autres termes, un rythme pensé pour soutenir l’innovation, tout en maximisant l’impact avec deux temps forts chaque année au lieu d'un seul.