Dans quelques mois, l'on pourra découvrir à quoi ressemblent les iPhone 18 Pro et l'iPhone Fold. Mais avec la fuite de maquettes, on peut déjà imaginer leur allure !
Lors de la prochaine keynote d'Apple, au mois de septembre prochain, on ne verra pas l'ensemble de la ligne iPhone 18 être présentée. À la place, seuls les iPhone 18 Pro vont arriver sur le marché, avec tout de même un gros plus : le lancement du premier smartphone pliable de la marque, l'iPhone Fold (ou Ultra). Trois appareils qui se dévoilent beaucoup plus aujourd'hui.
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Le format de l'iPhone Fold est assez unique dans le monde des smartphones pliables
Apple arrive bien tard sur le marché des smartphones pliables, avec un iPhone Fold qui sera sur le marché normalement à la fin de l'année, quand Samsung est sur le coup depuis près de sept ans. Mais même avec un tel retard, la marque à la pomme croquée devrait pouvoir se distinguer.
En effet, comme on voit sur la première image du haut, et celles ci-dessous, l'appareil ne ressemblera pas à ce qui se fait habituellement. Il semble même en fait être à mi-chemin des grands téléphones pliables de type « Fold » et de ceux de type « Flip », avec un design beaucoup plus carré, proche de celui d'un livre.
L'iPhone 18 Pro sera plus épais
Et ce n'est pas la seule observation que l'on peut faire en jetant un oeil à tous ces clichés, qui ont été produits par le leaker Vadim Yuryev. Les iPhone 18 Pro vont en effet garder un design assez similaire à celui du des iPhone 17 Pro, mais on trouvera tout de même un différence.
En effet, comme nous l'indique Vadim Yuryev, l'iPhone 18 Pro Max sera plus épais que son prédécesseur. Le plateau passe ainsi de 11,23 à 11,54 mm pour l'iPhone 17 Pro Max. Et en prenant en compte les caméras, l'épaisseur passe de 12,92 mm pour l'iPhone 17 Pro Max à 13,77 mm pour l'iPhone 18 Pro Max. Un côté légèrement plus massif dû à l'intégration de nouvelles technologies par Apple dans le bloc photo, qui vont améliorer ses performances.