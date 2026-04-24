Apple arrive bien tard sur le marché des smartphones pliables, avec un iPhone Fold qui sera sur le marché normalement à la fin de l'année, quand Samsung est sur le coup depuis près de sept ans. Mais même avec un tel retard, la marque à la pomme croquée devrait pouvoir se distinguer.

En effet, comme on voit sur la première image du haut, et celles ci-dessous, l'appareil ne ressemblera pas à ce qui se fait habituellement. Il semble même en fait être à mi-chemin des grands téléphones pliables de type « Fold » et de ceux de type « Flip », avec un design beaucoup plus carré, proche de celui d'un livre.