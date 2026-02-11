À plusieurs mois de sa présentation officielle, l’iPhone 18 Pro commence déjà à se dessiner. De nouvelles rumeurs évoquent trois changements de design qui pourraient marquer une évolution notable par rapport à la génération actuelle.
Apple ne dévoilera ses nouveaux iPhone qu’à l’automne, mais les indiscrétions autour de la future gamme Pro se multiplient. Si les évolutions techniques restent encore floues, plusieurs sources concordent désormais sur des ajustements esthétiques bien précis. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max pourraient adopter une identité visuelle légèrement différente. Rien de révolutionnaire à première vue, mais suffisamment de changements pour distinguer clairement cette génération.
Apple va revoir le dos de l'iPhone qui a tant fait parler
Premier changement évoqué : la finition arrière. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple travaillerait sur un dos en verre repensé, avec une meilleure correspondance entre la teinte du verre et celle du châssis en aluminium.
L’objectif serait d’abandonner, ou en tout cas d'atténuer, l’effet « deux tons » qui avait divisé sur les modèles précédents au profit d’un rendu plus uniforme. L'iPhone 18 Pro adopterait ainsi un design plus fluide, plus cohérent visuellement, qui rapprocherait davantage les différentes parties du smartphone.
À l’avant, la Dynamic Island devrait également évoluer. Contrairement à certaines rumeurs qui évoquaient un simple poinçon, Apple conserverait ce module, mais dans une version réduite d'environ un tiers pour donner plus de place à l'écran et à l'affichage du contenu. Il est possible que cette évolution soit réservée à l'iPhone 18 Pro et la déclinaison Pro Max, mais pas à l'iPhone 18 qui conserverait sa Dynamic Island actuelle, afin de créer un effet de gamme.
Certaines composantes de Face ID seraient intégrées sous l’écran, sans que l’ensemble du système disparaisse totalement. Le poinçon unique ne serait donc pas encore pour cette année, mais la découpe frontale gagnerait en discrétion. Un bon point pour ceux qui ne supportent plus l'encoche depuis l'arrivée de Face ID sur l'iPhone X il y a presque dix ans.
Un iPhone 18 Pro toujous plus affirmé avec de nouvelles couleurs
Dernier élément marquant : les couleurs. Après avoir surpris avec des teintes plus vives sur la génération précédente, Apple continuerait dans cette direction.
Toujours selon Instant Digital, trois nouvelles couleurs auraient été testées en interne : Coffee Brown (Marron), Purple (Pourpre) et Burgundy (qui se rapprocherait d'une teinte bordeaux). Toutes ne seraient pas forcément retenues, mais au moins l’une d’entre elles pourrait intégrer la gamme finale.
Difficile pour Apple de passer après l'iPhone 17 Pro Orange, qui a rencontré un immense succès cette année chez les consommateurs. Cette traduction dans les ventes aurait encouragé Apple à poursuivre cette stratégie, quitte à bousculer les codes habituels des modèles Pro. Fait notable : la présence d’une version noire serait incertaine. Le leaker suggère même qu’elle pourrait disparaître du catalogue cette année. Les amateurs de sobriété en seront encore pour leurs frais, et devront encore compter sur une coque pour rendre leur iPhone 18 Pro plus discret en société.