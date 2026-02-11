Premier changement évoqué : la finition arrière. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple travaillerait sur un dos en verre repensé, avec une meilleure correspondance entre la teinte du verre et celle du châssis en aluminium.

L’objectif serait d’abandonner, ou en tout cas d'atténuer, l’effet « deux tons » qui avait divisé sur les modèles précédents au profit d’un rendu plus uniforme. L'iPhone 18 Pro adopterait ainsi un design plus fluide, plus cohérent visuellement, qui rapprocherait davantage les différentes parties du smartphone.

À l’avant, la Dynamic Island devrait également évoluer. Contrairement à certaines rumeurs qui évoquaient un simple poinçon, Apple conserverait ce module, mais dans une version réduite d'environ un tiers pour donner plus de place à l'écran et à l'affichage du contenu. Il est possible que cette évolution soit réservée à l'iPhone 18 Pro et la déclinaison Pro Max, mais pas à l'iPhone 18 qui conserverait sa Dynamic Island actuelle, afin de créer un effet de gamme.

Certaines composantes de Face ID seraient intégrées sous l’écran, sans que l’ensemble du système disparaisse totalement. Le poinçon unique ne serait donc pas encore pour cette année, mais la découpe frontale gagnerait en discrétion. Un bon point pour ceux qui ne supportent plus l'encoche depuis l'arrivée de Face ID sur l'iPhone X il y a presque dix ans.