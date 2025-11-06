L'iPhone 18 Pro ne sortira que dans 10 mois. Mais sachez que vous pourriez être surpris sur la couleur des différents coloris. En effet, selon le leaker Setsuna Digital, dont les informations postées sur Weibo ont été reprises par Wccftech, Apple préparerait un nouveau coloris pour ses meilleurs téléphones.

Mais à ce jour, aucune décision finale n'a été prise. La firme de Cupertino hésite encore entre trois options : marron, bordeaux ou bien violet. Soit autant de couleurs différentes qui devraient surprendre, comme l'a déjà fait le fameux orange cosmique.