Le futur iPhone 18 Pro devrait être l'occasion de voir arriver une nouvelle couleur. Quelle serait votre préférée ?
La série iPhone 17 à peine mise sur le marché, on a déjà droit à plusieurs rumeurs pour la future génération iPhone 18, qui devrait garder la même allure, et potentiellement voir son prix grimper. Mais il y a d'autres rumeurs qui commencent à poindre le bout de leur nez sur cette question, avec cette fois, des informations sur les coloris des futurs appareils produits par Apple.
L'iPhone 18 Pro aura le droit à un nouveau coloris
L'iPhone 18 Pro ne sortira que dans 10 mois. Mais sachez que vous pourriez être surpris sur la couleur des différents coloris. En effet, selon le leaker Setsuna Digital, dont les informations postées sur Weibo ont été reprises par Wccftech, Apple préparerait un nouveau coloris pour ses meilleurs téléphones.
Mais à ce jour, aucune décision finale n'a été prise. La firme de Cupertino hésite encore entre trois options : marron, bordeaux ou bien violet. Soit autant de couleurs différentes qui devraient surprendre, comme l'a déjà fait le fameux orange cosmique.
Plus de couleur noire pour l'iPhone 18 ?
Si l'on ne sait pas encore quel sera le choix final du géant de la tech. Ce qu'on peut par contre comprendre, c'est que l'édition noire ne risque pas de faire de retour en force. Déjà disparue des iPhone 17 Pro, il semble qu'Apple ait définitivement décidé de passer à des couleurs plus flashy pour l'avenir.
Pour rappel, si l'on a déjà vu un coloris violet faire son apparition du côté des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, on peut noter qu'Apple n'a jamais sorti de téléphone qui soit décliné avec une version marron. Alors, l'entreprise présidée par Tim Cook fera-t-elle le choix du risque et de la nouveauté pour l'année 2026 ?