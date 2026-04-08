L'iPhone pliable d'Apple se dévoile en vidéo aux côtés de l'iPhone 18 Pro Max. Verdict : replié, il affiche des proportions proches de l'iPhone mini disparu, mais avec une largeur supérieure.
Le leaker Sonny Dickson a publié des photos de maquettes factices de l'iPhone 18 Pro, de l'iPhone 18 Pro Max et du modèle pliable. Quelques heures plus tard, l'utilisateur X AhMad Ansari diffusait une vidéo comparant directement deux de ces prototypes. Ces dummy models, destinés aux fabricants d'accessoires, révèlent les proportions du premier smartphone à écran flexible d'Apple. La gamme haut de gamme 2026 comptera donc trois références, avec un modèle pliable qui pourrait s'appeler iPhone Ultra plutôt qu'iPhone Fold.
Un format pliable plus compact une fois refermé…
La vidéo relayée par AhMad X Ansari sur X met en évidence un écart de format immédiat entre les deux appareils. Une fois refermé, l’iPhone pliable se montre sensiblement plus court que l’iPhone 18 Pro Max. Il évoque ainsi le gabarit des anciens modèles mini, tout en s’en distinguant par une largeur plus prononcée. Ce positionnement intermédiaire contraste avec les dimensions plus imposantes des versions Pro Max actuelles.
L’autre point de comparaison concerne l’épaisseur. En position fermée, le modèle pliable affiche un profil très proche de celui de l’iPhone 18 Pro Max. Un résultat notable compte tenu de l’intégration d’une charnière et d’un écran replié sur lui-même. À titre de repère, l’iPhone 18 Pro Max devrait rester dans la continuité de l’iPhone 17 Pro Max, avec une épaisseur légèrement revue à la hausse.
… et un profil affiné en position dépliée
Le véritable changement s'opère lorsque l'appareil s'ouvre. Déplié, l'iPhone pliable verrait son épaisseur divisée environ par deux par rapport à sa configuration fermée. Cette finesse pourrait faciliter la prise en main et réduire l'encombrement lorsque l'écran principal est utilisé, un atout face aux critiques récurrentes sur l'épaisseur excessive de certains smartphones pliables concurrents.
Ces maquettes ne donnent aucune information sur les caractéristiques techniques, la taille exacte de l'écran ou les fonctionnalités spécifiques du modèle. Elles servent avant tout à visualiser l'encombrement physique et à anticiper la conception d'étuis ou de supports compatibles.
Enfin, comme nous l'évoquions un peu plus tôt, la dénomination officielle reste également incertaine : si le nom iPhone Fold circule largement, le géant de Cupertino pourrait finalement opter pour iPhone Ultra, à l'instar de l'Apple Watch, créant ainsi une nouvelle catégorie au sommet de sa gamme d'iPhone.