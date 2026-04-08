La vidéo relayée par AhMad X Ansari sur X met en évidence un écart de format immédiat entre les deux appareils. Une fois refermé, l’iPhone pliable se montre sensiblement plus court que l’iPhone 18 Pro Max. Il évoque ainsi le gabarit des anciens modèles mini, tout en s’en distinguant par une largeur plus prononcée. Ce positionnement intermédiaire contraste avec les dimensions plus imposantes des versions Pro Max actuelles.

L’autre point de comparaison concerne l’épaisseur. En position fermée, le modèle pliable affiche un profil très proche de celui de l’iPhone 18 Pro Max. Un résultat notable compte tenu de l’intégration d’une charnière et d’un écran replié sur lui-même. À titre de repère, l’iPhone 18 Pro Max devrait rester dans la continuité de l’iPhone 17 Pro Max, avec une épaisseur légèrement revue à la hausse.