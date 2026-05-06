Apple organise les pass en trois familles distinctes, chacune associée à une couleur spécifique. À titre d'exemple, le violet identifie les événements ponctuels comme les concerts ou les matchs, le bleu signale les abonnements et adhésions de type salle de sport ou club tandis que l'orange regroupe tout le reste, notamment les cartes-cadeaux et les documents ne rentrant pas dans les deux premières catégories.

L’utilisateur pourra aussi soigner l’apparence de ses pass. Image, couleur, mise en page, texte affiché : chaque élément pourra être retouché pour éviter de se retrouver avec une série de cartes génériques et difficiles à distinguer. L’idée est de rendre chaque document immédiatement reconnaissable au moment de le retrouver dans Wallet. Une solution qui devrait considérablement simplifier le quotidien des propriétaires d’iPhone habitués à fouiller dans leurs applications ou leurs photos pour remettre la main sur une carte, un billet ou un bon d’achat.