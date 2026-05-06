Apple s'apprête à combler une lacune particulièrement frustrante de son application Wallet. La prochaine version majeure d'iOS permettra de numériser n'importe quel billet ou carte de fidélité, même ceux qui ne disposent pas d'une intégration officielle.
L'information avait déjà filtré en avril, mais Bloomberg vient désormais d'en préciser les contours. Une fonction baptisée Create a Pass débarquera avec iOS 27, dont la présentation se tiendra lors de la WWDC en juin. Concrètement, celle-ci permettra de scanner des billets de cinéma, des pass de concert, des cartes d'abonnement sportif ou tout autre document pour en générer une version numérique directement dans Wallet. En l'état, les utilisateurs doivent jongler entre plusieurs applications pour gérer leurs différents justificatifs.
iOS 27 : une nouvelle option pour créer ses propres cartes Wallet
Le fonctionnement se veut assez simple. Depuis l’application Wallet, l’utilisateur pourra appuyer sur le bouton « + », puis scanner le QR code présent sur son document physique. Le système récupérera alors les informations nécessaires pour générer le pass numérique.
Mais la vraie nouveauté réside dans la seconde option : en l'absence de QR code, il devient maintenant possible de créer manuellement un pass personnalisé. Les textes présents dans l'application indiquent que la fonction acceptera billets d'événements, abonnements divers, cartes-cadeaux et autres types de justificatifs. Cette souplesse devrait couvrir la majorité des situations où Wallet refuse aujourd'hui d'ingérer un document.
Des pass plus faciles à identifier dans Wallet
Apple organise les pass en trois familles distinctes, chacune associée à une couleur spécifique. À titre d'exemple, le violet identifie les événements ponctuels comme les concerts ou les matchs, le bleu signale les abonnements et adhésions de type salle de sport ou club tandis que l'orange regroupe tout le reste, notamment les cartes-cadeaux et les documents ne rentrant pas dans les deux premières catégories.
L’utilisateur pourra aussi soigner l’apparence de ses pass. Image, couleur, mise en page, texte affiché : chaque élément pourra être retouché pour éviter de se retrouver avec une série de cartes génériques et difficiles à distinguer. L’idée est de rendre chaque document immédiatement reconnaissable au moment de le retrouver dans Wallet. Une solution qui devrait considérablement simplifier le quotidien des propriétaires d’iPhone habitués à fouiller dans leurs applications ou leurs photos pour remettre la main sur une carte, un billet ou un bon d’achat.