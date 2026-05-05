Pour expliquer la dynamique de l’iPhone 17, Counterpoint met en avant plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment un stockage de base plus élevé, une meilleure définition photo et un taux de rafraîchissement d’écran supérieur. Ces évolutions réduisent l’écart avec les versions Pro et renforcent l’attrait du modèle le plus accessible de la gamme.

L’analyste ajoute que l’iPhone 17 a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres sur plusieurs marchés majeurs, dont la Chine et les États-Unis. En Corée du Sud, ses ventes auraient même été multipliées par trois sur le trimestre. Les iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 Pro complètent le podium grâce à des avancées portant sur la photo, la batterie, ainsi que les coloris (le fameux Orange Cosmic), les matériaux et les finitions.

On pourra toutefois souligner que le classement ne comprend pas l’iPhone Air, déjà absent du top 10 du quatrième trimestre 2025. Le Galaxy S26 Ultra de Samsung manque lui aussi la liste de peu, même si Counterpoint indique que ses ventes de départ ont été meilleures que celles du Galaxy S25 Ultra, avec un écran axé sur la confidentialité et des fonctions d’intelligence artificielle mises en avant.

Vous l'aurez bien compris, l’iPhone 17 s’impose donc comme le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, selon les premières données de Counterpoint Research. Le géant de Cupertino occupe donc les trois premières places, tandis que Samsung conserve une présence solide dans le reste du classement, notamment grâce à ses modèles d’entrée et de milieu de gamme.