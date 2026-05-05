Apple rafle les trois premières marches du podium mondial au premier trimestre. Le constructeur californien place même quatre modèles dans le top 10 établi par Counterpoint Research.
Inutile de faire durer le suspense plus longtemps : l'iPhone 17 arrive en tête des ventes mondiales de smartphones entre janvier et mars 2026, selon les données publiées par Counterpoint Research. Au fil des derniers trimestres, Apple avait déjà occupé une place de choix dans les palmarès du cabinet d'analyse. Au quatrième trimestre 2025, l’iPhone 17 Pro Max dominait encore les ventes mondiales, devant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 16. Le trimestre suivant marque donc un changement notable dans l’ordre des modèles les plus écoulés.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix
Offre partenaire
L’iPhone 17 prend la tête du classement mondial
Le podium du premier trimestre 2026 est entièrement occupé par Apple. L’iPhone 17 arrive premier, suivi par l’iPhone 17 Pro Max, puis par l’iPhone 17 Pro. Cette performance confirme la forte présence de la marque dans le haut du classement, déjà visible à la fin de l’année précédente. Derrière ces trois modèles, Samsung place plusieurs appareils plus abordables. Le Galaxy A07 4G occupe la quatrième position, devant le Galaxy A17 5G. L’iPhone 16 arrive ensuite, puis les Galaxy A56 et Galaxy A36. Le Galaxy A17 4G et le Redmi A5 de Xiaomi complètent ce top 10 mondial.
Counterpoint précise aussi que les dix smartphones les plus vendus ont représenté 25 % des ventes mondiales en volume. D’après le cabinet, il s’agit du niveau de concentration le plus élevé jamais observé pour un premier trimestre.
Apple domine, Samsung reste présent dans le top 10
Pour expliquer la dynamique de l’iPhone 17, Counterpoint met en avant plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment un stockage de base plus élevé, une meilleure définition photo et un taux de rafraîchissement d’écran supérieur. Ces évolutions réduisent l’écart avec les versions Pro et renforcent l’attrait du modèle le plus accessible de la gamme.
L’analyste ajoute que l’iPhone 17 a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres sur plusieurs marchés majeurs, dont la Chine et les États-Unis. En Corée du Sud, ses ventes auraient même été multipliées par trois sur le trimestre. Les iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 Pro complètent le podium grâce à des avancées portant sur la photo, la batterie, ainsi que les coloris (le fameux Orange Cosmic), les matériaux et les finitions.
On pourra toutefois souligner que le classement ne comprend pas l’iPhone Air, déjà absent du top 10 du quatrième trimestre 2025. Le Galaxy S26 Ultra de Samsung manque lui aussi la liste de peu, même si Counterpoint indique que ses ventes de départ ont été meilleures que celles du Galaxy S25 Ultra, avec un écran axé sur la confidentialité et des fonctions d’intelligence artificielle mises en avant.
Vous l'aurez bien compris, l’iPhone 17 s’impose donc comme le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026, selon les premières données de Counterpoint Research. Le géant de Cupertino occupe donc les trois premières places, tandis que Samsung conserve une présence solide dans le reste du classement, notamment grâce à ses modèles d’entrée et de milieu de gamme.