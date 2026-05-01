Parekh n'a fourni aucune métrique précise pour étayer son affirmation. S'agit-il du volume total d'unités vendues ? Du chiffre d'affaires généré ? De la vitesse d'adoption par rapport aux lancements antérieurs ? La formulation laisse entendre que la gamme actuelle surpasse toutes ses devancières, mais Apple garde les données exactes pour elle. La conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers pourrait apporter des éclaircissements complémentaires, bien que la firme reste généralement avare en statistiques détaillées sur ses ventes d'iPhone.

Ce qui transparaît néanmoins, c'est une dynamique commerciale très forte. L'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max ont régulièrement été présentés comme de solides succès. Mais la performance globale de la gamme implique forcément que l'iPhone Air contribue lui aussi solidement aux résultats, même si ce modèle a pu rester en dessous de certaines attentes.