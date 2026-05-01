Apple vient de signer un nouveau trimestre record. Son directeur financier assure que la gamme iPhone 17, lancée fin 2025, est devenue la plus populaire de l’histoire du groupe.
Le géant de Cupertino a dévoilé ce jeudi les chiffres de son dernier trimestre, marqué par des performances exceptionnelles sur l'ensemble de son catalogue. Et, sans surprise, les smartphones pèsent lourd dans cette réussite. Kevan Parekh, directeur financier du groupe, a lâché une phrase qui résume l'ampleur du succès lors d'un entretien accordé au Financial Times : la famille iPhone 17 représente désormais « la gamme la plus populaire de notre histoire ». Une déclaration qui confirme ce que l'on pressentait depuis plusieurs semaines, à savoir que la popularité de l'iPhone 17 dépasse celle de toutes les générations précédentes.
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iPhone 17 : un record sans précédent, mais sans données chiffrées
Parekh n'a fourni aucune métrique précise pour étayer son affirmation. S'agit-il du volume total d'unités vendues ? Du chiffre d'affaires généré ? De la vitesse d'adoption par rapport aux lancements antérieurs ? La formulation laisse entendre que la gamme actuelle surpasse toutes ses devancières, mais Apple garde les données exactes pour elle. La conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers pourrait apporter des éclaircissements complémentaires, bien que la firme reste généralement avare en statistiques détaillées sur ses ventes d'iPhone.
Ce qui transparaît néanmoins, c'est une dynamique commerciale très forte. L'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max ont régulièrement été présentés comme de solides succès. Mais la performance globale de la gamme implique forcément que l'iPhone Air contribue lui aussi solidement aux résultats, même si ce modèle a pu rester en dessous de certaines attentes.
Apple assure avoir gagné du terrain face à Android
Le CFO d'Apple ne s'est pas contenté de célébrer les ventes. Il a également déclaré au Financial Times que l'entreprise estime avoir « gagné des parts de marché durant le trimestre ». Autrement dit, la croissance des iPhone dépasse celle de l'écosystème Android dans son ensemble. Une performance qui suggère qu'Apple grignote du terrain face à ses concurrents directs comme Samsung, Google ou les fabricants chinois.
Cette déclaration installe surtout un nouveau point de référence dans le calendrier d’Apple. Après une génération présentée comme la plus populaire jamais lancée par la marque, l’iPhone 18 aura fort à faire pour prendre la relève, bien que le modèle de base puisse faire l'objet de compromis. Pour Apple, la prochaine marche consistera donc à prolonger cette dynamique sans pouvoir s’appuyer sur l’effet de surprise d’un lancement déjà qualifié de record. Autant dire que la barre est haute.