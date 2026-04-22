Apple doit faire face à un environnement économique compliqué pour ses prochains iPhone 18. Ce qui va obliger la firme de Cupertino à faire des choix durs pour son modèle de base.
Quand on évoque dernièrement la prochaine série d'iPhone 18, il n'y en a souvent que pour les iPhone 18 Pro, qui seuls seront présentés lors de la prochaine keynote de rentrée. Mais il ne faut pas oublier que quelques mois plus tard, l'iPhone 18 de base sortira à son tour. Un appareil qui ne devrait pas être particulèrement intéressant, si l'on en croit les informations qui viennent de fuiter.
L'iPhone 18 sera clairement à un niveau très en-dessous des iPhone 18 Pro
L'iPhone 17 de base a été un énorme best-seller, et a porté les ventes d'Apple à des niveaux stratosphériques à la fin de l'année dernière. Mais ça ne devrait pas être une performance qui sera réitérée, si l'on en croit les informations produites par le leaker Fix Focus Digital, transmises dans un nouveau message posté sur la plateforme chinoise Weibo.
Il y indique qu'Apple aurait décidé de réduire le niveau de certaines caractéristiques techniques, dans l'idée de faire baisser les coûts de production. Ce déclassement toucherait notamment les puces, la mémoire et la fabrication, le leaker n'ayant à ce stade pas donné de détails plus précis sur la question.
Quelle différence avec le futur iPhone 18e ?
L'iPhone 18 se rapprocherait ainsi de l'iPhone 18e, l'appareil conçu par Apple pour les publics cherchant à obtenir un iPhone au prix le plus abordable possible. Il faudra voir alors comment Apple va pouvoir distinguer ce modèle de base par rapport à la version e, et si la décision de rapprocher les deux modèles ne fera pas mal à l'iPhone de base.
Mais cette annonce, qui explique que la décision tient à la volonté d'Apple de réduire les coûts (à un moment où l'on connaît une vive pénurie de RAM), est aussi logique vu la nouvelle volonté de la firme de Cupertino de tracer une vraie ligne entre les modèles Pro d'un côté, et les autres modèles de l'autre - ce qui est illustré par le lancement en solo des iPhone 18 Pro.