L'iPhone 17 de base a été un énorme best-seller, et a porté les ventes d'Apple à des niveaux stratosphériques à la fin de l'année dernière. Mais ça ne devrait pas être une performance qui sera réitérée, si l'on en croit les informations produites par le leaker Fix Focus Digital, transmises dans un nouveau message posté sur la plateforme chinoise Weibo.

Il y indique qu'Apple aurait décidé de réduire le niveau de certaines caractéristiques techniques, dans l'idée de faire baisser les coûts de production. Ce déclassement toucherait notamment les puces, la mémoire et la fabrication, le leaker n'ayant à ce stade pas donné de détails plus précis sur la question.