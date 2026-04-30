MagSafe a fait son apparition pour la toute première fois en 2020, lors du lancement de l'iPhone 12. Chargeurs magnétiques, coques, portefeuilles : la firme de Cupertino a développé tout un catalogue d'accessoires compatibles. Les fabricants tiers ont quant à eux suivi le mouvement en proposant leurs propres produits exploitant le système d'aimants de la Pomme. L'écosystème s'est étoffé au fil des années, devenant progressivement un véritable argument commercial pour de nombreux utilisateurs.

L'iPhone 16e, commercialisé l'année dernière sans cette technologie, en a directement payé le prix. Les critiques se sont concentrées sur cette absence, pointée comme la principale faiblesse du modèle dans les tests de la presse (y compris dans nos colonnes) et les retours utilisateurs. Apple a fini par céder à la pression : l'iPhone 17e, sorti cette année, a réintégré MagSafe. La firme a même participé à l’élaboration du standard Qi2, inspiré de sa technologie magnétique. Compte tenu de ces éléments, l'hypothèse d'un retrait paraît pour le moins contradictoire.