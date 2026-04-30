Une rumeur pour le moins inattendue évoque des discussions internes chez Apple autour du maintien de la charge magnétique MagSafe sur ses futurs smartphones. La source qui l'affirme dispose pourtant d'un historique solide en matière de fuites fiables.
Depuis son inauguration il y a quelques années, MagSafe s’est imposé comme un élément central de l’expérience proposée par Apple. Ce système magnétique, qui facilite la recharge et l’utilisation d’accessoires, a donné naissance à tout un catalogue de produits, aussi bien chez Apple que chez des fabricants tiers. Pourtant, une information venue de Chine vient à présent semer le doute sur sa pérennité.
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iPhone : comment MagSafe s’est imposé comme un pilier de l’écosystème Apple
MagSafe a fait son apparition pour la toute première fois en 2020, lors du lancement de l'iPhone 12. Chargeurs magnétiques, coques, portefeuilles : la firme de Cupertino a développé tout un catalogue d'accessoires compatibles. Les fabricants tiers ont quant à eux suivi le mouvement en proposant leurs propres produits exploitant le système d'aimants de la Pomme. L'écosystème s'est étoffé au fil des années, devenant progressivement un véritable argument commercial pour de nombreux utilisateurs.
L'iPhone 16e, commercialisé l'année dernière sans cette technologie, en a directement payé le prix. Les critiques se sont concentrées sur cette absence, pointée comme la principale faiblesse du modèle dans les tests de la presse (y compris dans nos colonnes) et les retours utilisateurs. Apple a fini par céder à la pression : l'iPhone 17e, sorti cette année, a réintégré MagSafe. La firme a même participé à l’élaboration du standard Qi2, inspiré de sa technologie magnétique. Compte tenu de ces éléments, l'hypothèse d'un retrait paraît pour le moins contradictoire.
Un futur design en verre pourrait-il condamner MagSafe ?
Les raisons possibles d'un tel revirement tiennent probablement à l'encombrement et au coût. Les aimants occupent de l'espace dans un châssis où chaque millimètre compte. Ils alourdissent également la facture de fabrication. Apple plancherait sur un projet visant à transformer l'iPhone en une feuille de verre unique dès l'année prochaine. Une ambition de design radical qui pourrait donc difficilement cohabiter avec le réseau d'aimants nécessaire au fonctionnement de MagSafe.
La rumeur reste néanmoins difficile à croire. Trop d'utilisateurs dépendent désormais de cette fonctionnalité pour qu'Apple prenne le risque de la supprimer purement et simplement. Rien ne permet toutefois, à ce stade, de confirmer cette hypothèse.