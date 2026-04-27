D’après Gurman, l’iPad pliable ne serait pas une simple idée abstraite imaginée en interne. Apple travaillerait bien sur ce produit dans le secret de ses laboratoires, avec l’ambition de concevoir une tablette très grand format. L’appareil serait pensé autour d’un écran de 20 pouces, une diagonale largement supérieure à celle des iPad actuellement disponibles.

Le projet aurait même occupé une place importante dans les priorités de John Ternus, responsable du matériel chez Apple et prochain CEO d’Apple. Autrement dit, ce grand iPad pliable aurait été suivi par l’un des dirigeants les plus influents du groupe, au moment même où Apple prépare sa prochaine transition de direction.

Mais cette proximité avec le sommet de l’entreprise ne garantirait pas une sortie commerciale. Plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet auraient indiqué à Mark Gurman que cette tablette pourrait ne jamais devenir un vrai produit Apple. Elle resterait alors un prototype expérimental, utile pour tester des technologies, des formats et des usages, sans forcément rejoindre un jour le catalogue de la marque.