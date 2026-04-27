L’iPhone pliable semble se rapprocher, mais son grand cousin au format tablette pourrait ne jamais voir le jour. Chez Apple, le projet d’iPad pliable géant resterait suspendu entre ambition technologique et simple expérimentation.
Apple avance-t-elle enfin vers l’ère du pliable ? La question revient avec insistance, alors que l’iPhone Fold serait désormais attendu dans le courant de l’année 2026. Mais derrière ce premier smartphone pliant, un autre appareil intrigue depuis plusieurs années les observateurs de la marque : un iPad pliable doté d’un immense écran de 20 pouces. Sur le papier, l’idée a de quoi faire rêver. Elle permettrait d’imaginer une tablette capable d’offrir une très grande surface d’affichage, tout en conservant un format plus compact une fois repliée. Mais ce projet, régulièrement évoqué dans les rumeurs, serait loin d’être assuré d’arriver jusqu’au grand public. Selon Mark Gurman, dans sa newsletter « Power On » pour Bloomberg, plusieurs personnes ayant travaillé sur cet appareil estiment qu’il pourrait finalement rester un prototype expérimental. Un scénario qui rappellerait qu’Apple peut explorer des pistes très avancées sans jamais les transformer en produits commerciaux.
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Un iPad pliable géant bien réel, mais toujours incertain
D’après Gurman, l’iPad pliable ne serait pas une simple idée abstraite imaginée en interne. Apple travaillerait bien sur ce produit dans le secret de ses laboratoires, avec l’ambition de concevoir une tablette très grand format. L’appareil serait pensé autour d’un écran de 20 pouces, une diagonale largement supérieure à celle des iPad actuellement disponibles.
Le projet aurait même occupé une place importante dans les priorités de John Ternus, responsable du matériel chez Apple et prochain CEO d’Apple. Autrement dit, ce grand iPad pliable aurait été suivi par l’un des dirigeants les plus influents du groupe, au moment même où Apple prépare sa prochaine transition de direction.
Mais cette proximité avec le sommet de l’entreprise ne garantirait pas une sortie commerciale. Plusieurs personnes ayant travaillé sur le projet auraient indiqué à Mark Gurman que cette tablette pourrait ne jamais devenir un vrai produit Apple. Elle resterait alors un prototype expérimental, utile pour tester des technologies, des formats et des usages, sans forcément rejoindre un jour le catalogue de la marque.
Un projet trop ambitieux pour devenir un produit grand public ?
La source ne détaille pas précisément pourquoi Apple pourrait renoncer à cet iPad pliable géant. Une piste avancée concerne toutefois le changement de rôle de John Ternus. En devenant CEO, il devra superviser toute l’entreprise, et non plus seulement les grands dossiers matériels. Ce basculement pourrait modifier certaines priorités internes, notamment pour les projets les plus complexes, comme la montée en puissance de l’intelligence artificielle, le développement de la gamme maison connectée ou encore les lunettes connectées.
Le calendrier supposé de cet appareil montre aussi à quel point son avenir reste flou. Un précédent rapport évoquait une pause dans son développement, même si cette information provenait de DigiTimes et devait donc être prise avec prudence. Bloomberg avait ensuite indiqué que la fenêtre de lancement avait glissé de 2028 à 2029.
Des difficultés pratiques auraient également compliqué le dossier. Au-delà de la conception même d’un appareil pliable de grande taille, Apple se serait heurtée à des questions d’usage, notamment autour de la manière de taper confortablement sur un tel format. Pour l’instant, l’iPad pliable géant semble donc coincé dans une zone grise : trop concret pour être ignoré, mais peut-être trop risqué pour devenir le prochain grand produit d’Apple.