Bloomberg a de mauvaises nouvelles pour ceux qui attendent avec impatience l'iPad pliant. Car son développement se fait au ralenti, avec un écran pliable de 18 pouces construit en collaboration avec Samsung Display qui continue à coûter très cher.

Autre problème, le poids de ce prototype, qui serait beaucoup trop élevé. Alors que le poids d'un iPad pro tourne autour des 500 grammes, celui de l'iPad pliant en cours de développement est lui plus proche des 1,5 kilogramme, soit ce que pèse un MacBook Pro. Résultat, devant les difficultés subies, la commercialisation est dorénavant plutôt programmée pour 2029.