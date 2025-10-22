Apple est loin d'avancer sur son projet d'iPad pliant. En fait même, les nouvelles informations indiquent que le projet est à nouveau reporté.
Si l'on n'est plus si loin du lancement d'un iPhone pliant, qui pourrait avoir lieu en 2026 (voire 2027), le projet d'iPad pliant ne cesse lui d'être reporté. Au mois d'août dernier, on apprenait ainsi qu'il ne pourrait pas arriver avant 2027. Mais c'était encore trop optimiste semble-t-il, car il faudrait voir encore plus loin.
Le lancement de l'iPad pliant serait reporté à 2029
Bloomberg a de mauvaises nouvelles pour ceux qui attendent avec impatience l'iPad pliant. Car son développement se fait au ralenti, avec un écran pliable de 18 pouces construit en collaboration avec Samsung Display qui continue à coûter très cher.
Autre problème, le poids de ce prototype, qui serait beaucoup trop élevé. Alors que le poids d'un iPad pro tourne autour des 500 grammes, celui de l'iPad pliant en cours de développement est lui plus proche des 1,5 kilogramme, soit ce que pèse un MacBook Pro. Résultat, devant les difficultés subies, la commercialisation est dorénavant plutôt programmée pour 2029.
Un prix exceptionnellement élevé de 3 000 dollars
Pour se faire une idée de l'appareil qui pourrait sortir des lignes d'Apple, les sources de Bloomberg indiquent qu'il devrait être similaire à la tablette pliante de Huawei, le MateBook Fold. Un appareil qui est lancé à un prix de départ de 23 999 yuans, soit un peu moins de 3 000 euros, et n'est à ce jour disponible qu'en Chine.
Et l'on devrait être dans ces prix pour l'iPad pliant, si l'on en croit les renseignements de Bloomberg. L'iPad pliant serait en effet attendu à un tarif qui s'approcherait des 3 000 dollars. L'objectif d'Apple avec cet iPad est à la fois de relancer l'intérêt autour de ses tablettes, pour lesquels la demande a connu un ralentissement ces dernières années, mais aussi de s'imposer dans l'industrie naissante des appareils pliables.