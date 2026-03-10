Le futur écran connecté d’Apple pour la maison ne devrait finalement pas arriver aussi vite que prévu. En cause : la nouvelle version de Siri, encore loin d’être prête.
Apple semble avoir pris du retard dans sa stratégie pour la maison connectée. Plusieurs nouveaux produits étaient attendus ce printemps, dont une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini mis à jour, mais aucun n’a finalement été présenté. Selon les informations de Mark Gurman, ce ralentissement toucherait aussi l’écran connecté qu’Apple prépare depuis plusieurs années. Le projet, pensé comme un concurrent des Google Nest Hub et Amazon Echo Show, serait repoussé à cause des difficultés rencontrées par Siri.
L'écran connecté d'Apple est prêt, mais attend son logiciel
Apple aurait repoussé le lancement de son écran connecté dédié à la maison. Ce produit, connu en interne sous le nom de code J490, devait initialement arriver beaucoup plus tôt.
Le problème ne viendrait pas du matériel lui-même. Les équipes d’Apple auraient terminé le développement de l’appareil depuis plusieurs mois déjà, qui attendraient sagement de passer en production. En revanche, le logiciel qui doit l’accompagner n’est pas encore prêt.
Au cœur de ce retard se trouve la nouvelle version de Siri. Apple travaille actuellement sur une refonte majeure de son assistant vocal, censée jouer un rôle central dans sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. La marque préférerait donc attendre que cette nouvelle génération de Siri soit prête avant de lancer son écran connecté, plutôt que de proposer un produit incomplet.
Mark Gurman nous donne dans le même temps de nouveaux détails sur cet appareil inédit dans la gamme d'Apple. L’appareil prendrait la forme d’un écran d’environ 7 pouces, dans un format proche d’un petit iPad. Il pourrait être fixé au mur ou installé sur une base intégrant un haut-parleur.
Son rôle serait de servir de centre de contrôle pour la maison connectée. L’écran permettrait notamment de piloter les objets compatibles, consulter des informations du quotidien ou accéder à différents services domestiques.
Le système intégrerait également une reconnaissance faciale capable d’identifier la personne qui s’approche. L’interface pourrait alors afficher des informations personnalisées, comme les rendez-vous du calendrier ou certaines préférences musicales.
Cet écran ne serait que la première étape d’une stratégie plus large autour de la maison connectée. Apple travaillerait déjà sur d’autres produits liés à cette plateforme, dont une version du dispositif montée sur un bras robotisé.
Si le calendrier se confirme, la nouvelle version de Siri pourrait être prête au moment du lancement de l’iPhone 18 Pro. L’écran connecté d’Apple pourrait alors être présenté d'ici le mois de septembre et fonctionner avec une nouvelle version de tvOS. On peut aussi espérer le nouvel HomePod mini et une Apple TV 4K mise à jour à la même période. Le keynote de rentrée s'annonce donc plus que chargé.
