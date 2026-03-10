Apple aurait repoussé le lancement de son écran connecté dédié à la maison. Ce produit, connu en interne sous le nom de code J490, devait initialement arriver beaucoup plus tôt.

Le problème ne viendrait pas du matériel lui-même. Les équipes d’Apple auraient terminé le développement de l’appareil depuis plusieurs mois déjà, qui attendraient sagement de passer en production. En revanche, le logiciel qui doit l’accompagner n’est pas encore prêt.

Au cœur de ce retard se trouve la nouvelle version de Siri. Apple travaille actuellement sur une refonte majeure de son assistant vocal, censée jouer un rôle central dans sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. La marque préférerait donc attendre que cette nouvelle génération de Siri soit prête avant de lancer son écran connecté, plutôt que de proposer un produit incomplet.